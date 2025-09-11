Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

La Champions League 2025/26 está a punto de comenzar. Esta será la segunda edición que se dispute bajo el nuevo formato, en la que los grandes clubes tratarán de arrebatarle la corona de campeón del PSG.

En materia estadística, solo 4 de los 10 goleadores históricos está actualmente disputando la competición: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kylian Mbappé y Mo Salah. Veremos si en los próximos partidos que les quedan por delante son capaces de recortar distancias y escalar algún puesto en la tabla de goleadores históricos.

5. Raúl (71)

Durante muchos años Raúl fue el máximo anotador de la Champions hasta que llegaron Messi y Cristiano, entre otros, y le desbancaron de ese puesto de honor. El delantero anotó 71 goles 66 de ellos con el Real Madrid en 130 partidos y 5 en 12 partidos durante su etapa el Schalke. Por detrás, Thomas Müller en la octava posición con 53 goles es de momento el único que podría darle caza aunque está bastante lejos.

4. Karim Benzema (90)

Tras su marcha al fútbol árabe, Karim Benzema dejó su registro en Champions en 90 goles, lo que de momento le sirve para ocupar la cuarta plaza. Se ha quedado sin opciones de seguir marcando goles en Champions.

3. Robert Lewandowski (105)

El delantero del FC Barcelona no ha parado de marcar goles y está en el podio de goleadores históricos. Lewandowski, es el único de los cinco máximos goleadores que está actualmente disputando la competición. Veremos si tiene opciones de llegar al segundo o incluso al primer puesto.

2. Leo Messi (129)

The genius of Lionel Messi 💫#UCL pic.twitter.com/uColhJJvIj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2025

Leo Messi anotó 120 goles con el Barcelona y otros 9 con el PSG. El argentino tuvo la ocasión de recorta istancias con el primer puesto pero se queó en 129, una cifra más que respetable.

1. Cristiano Ronaldo (140)

Entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo dominan todos los rankings y en este es el portugués quien ocupa la primera plaza. Esta ya será la segunda edición de la Champions que Cristiano no jugará. A final de temporada veremos cuántos goles han logrado recortar sus perseguidores.



Contando la fase de clasificación, a Cristiano habría que sumarle un gol más.

Máximos goleadores históricos de la Champions League

Jugador Goles Cristiano Ronaldo 140 Leo Messi 129 Robert Lewandowski 105 Karim Benzema 90 Raúl González 71 Ruud Van Nistelrooy 60 Andriy Schevchenko 59 Thomas Müller 57 Kylian Mbappé 55 Mo Salah 51

Más noticias sobre la Champions League