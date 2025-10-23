Los mejores defensores actuales de la Premier League - rankeados

El escrutinio que conlleva ser defensa en la Premier League suele ser insoportable.

Esta división está repleta de superestrellas del ataque y a todas les pagan para hacer quedar mal a quienes tienen la tarea de detenerlas. Solo los mejores triunfan en la máxima categoría inglesa. Muchos, por desgracia, no lo hacen.

Cualquier jugador de la Premier League es capaz de una racha espectacular, pero solo unos pocos saben cómo prolongar ese nivel de rendimiento durante un período significativo y ganarse la reputación de ser los mejores de la liga, incluso si se encuentran lidiando con alguna mala racha ocasional.

Con eso en mente, aquí están los 15 mejores defensores de la Premier League según Sports Illustrated, basados en su habilidad general.

15. Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Pedro Porro, Tottenham | Marc Atkins/GettyImages

Pedro Porro se ha ganado durante mucho tiempo la reputación de ser uno de los mejores defensas del momento, y pocos pueden igualar su rendimiento en el último tercio del campo.



Recorriendo la banda derecha del Tottenham Hotspur, el internacional español presume de un excelente olfato para el pase y, en su mejor momento, puede causar problemas a cualquier defensa del mundo.



En otros aspectos, Porro continúa mejorando y apoyando mejor a quienes lo rodean, mientras que su experiencia le ha otorgado un papel más destacado bajo la dirección de Thomas Frank.

14. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Micky van de Ven, Tottenham Hotspur - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Micky van de Ven se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión, pero ahora está en plena forma, y ​​se nota.



El vertiginoso ritmo de recuperación del holandés le da una ventaja única sobre casi todos en el campo, pero Van de Ven es mucho más que un simple par de piernas rápidas.



Tiene serenidad con el balón, fuerza en las entradas y una visión exquisita para el tipo de ataque y con ello siempre hace que los aficionados se levanten de sus asientos. Ver a Van de Ven es un verdadero placer.

13. Reece James (Chelsea)

Reece James, Chelsea - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, ha tenido que tomarse las cosas con mucha calma con Reece James, cuyas largas batallas con diversas lesiones deberían haber mermado su impulso mucho más de lo que realmente lo han hecho.



Cuando James está en plena forma, es un atleta sensacional y versátil, capaz de bloquear a los atacantes y hacer gala de su precisión en centros endiablados que lo convierten en el sueño de cualquier compañero.



James, cómodo tanto en defensa central como en la delantera del mediocampo, cuenta con un conjunto de habilidades versátiles que lo convierte en un jugador muy valioso cuando está sano.

12. Murillo (Nottingham Forest)

Murillo, Nottingham Forest - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El fichaje de Murillo por el Nottingham Forest en 2023 pasó desapercibido, pero el brasileño no tardó en cautivar a su nuevo público.



Tiene una defensa implacable y decidida sin posesión, pero Murillo también presume de una gran habilidad para destacar en ataque. Ya sea con un pase espectacular que rompe la línea o con la responsabilidad de salir desde atrás, sabe cómo impulsar a su equipo al ataque.



Sus vínculos con la élite europea no son ninguna sorpresa, y seguirán fortaleciéndose si Murillo mantiene su nivel.

11. Tino Livramento (Newcastle United)

Tino Livramento, Newcastle United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Un lateral derecho natural que no se inmuta ni un segundo si lo desplazan a la izquierda, Tino Livramento se recuperó de una lesión devastadora para recordarle al mundo su altísimo potencial.



A la estrella del Newcastle United le encanta atacar tanto como disfrutar del trabajo sucio, lo que lo convierte en un compañero de equipo ideal y el tipo de jugador que todos los equipos buscan en el mercado de fichajes.



Todavía se tiene la sensación de que Livramento aún no está en su mejor momento, y no sería de extrañar que subiera mucho en esta clasificación en los próximos años.

10. Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Daniel Muñoz, Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El Crystal Palace dio en el clavo al fichar a Daniel Muñoz en enero de 2024, cuando el colombiano se convirtió en otro jugador que llegó a Inglaterra sin demasiados problemas.



Uno de los mejores atletas puros del fútbol mundial, Muñoz es conocido por sus devastadoras ráfagas por la banda derecha, superando a su extremo y sembrando el caos en el área contraria.



Su tardía irrupción en el panorama internacional es una historia inspiradora que ha llevado a cazatalentos de todo el mundo a la búsqueda del próximo gigante dormido.

9. Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Cristian Romero, Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Un defensa auténtico y a la antigua usanza que se entrega por completo a la disciplina, Cristian Romero es un deleite para el espectador en su eterna batalla entre una serenidad gélida y una agresividad desbordante.



Independientemente de la versión de Romero que aparezca, el Tottenham suele saber que está en buenas manos con el argentino, quien continúa trabajando para desarrollar la serenidad necesaria para ascender en la clasificación en el futuro.



Su experiencia en los grandes torneos, incluyendo títulos en el Mundial y la Copa América, además de su triunfo en la Europa League 2024/25, ha ayudado a Romero a superarse y aún tiene margen de mejora.

8. Ibrahima Konaté (Liverpool)

Ibrahima Konaté, Liverpool - UEFA Champions League 2025/26 | Alex Grimm/GettyImages

Ibrahima Konaté llamó la atención en Francia antes de saltar a la fama en Alemania y, desde entonces, se ha consolidado como un nombre reconocido en Inglaterra.



Una estrella inquebrantable en el corazón del Liverpool y de Francia, entre los mejores clubes y el fútbol internacional, Konaté aún está aprendiendo a lidiar con la atención que conlleva jugar en la cima, pero su trayectoria hasta ahora ha sido sensacional.



Konaté ha sumado a su físico sublime una colocación y un movimiento inteligentes, convirtiéndolo en una pesadilla para los delanteros rivales.

7. Marc Cucurella (Chelsea)

Marc Cucurella, Chelsea - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Marc Cucurella está cosechando los frutos de lo que ha sido una carrera llena de altibajos hasta la fecha. Identificado rápidamente como una futura estrella durante su etapa en la cantera del Barcelona, ​​el defensa de cabello salvaje tuvo que tomar un camino menos glamoroso hacia la cima.



Sus etapas en el Getafe y el Brighton & Hove Albion le ayudaron a forjar una reputación que casi se derrumbó durante los primeros años de su etapa en el Chelsea, pero el español ahora está en pleno auge tras la llegada de Enzo Maresca.



Regularmente desplegado en el famoso "rol invertido", Cucurella suele dar lo mejor de sí en todas partes, excepto en su posición natural. Sin embargo, su constante búsqueda de la excelencia en ambos lados del balón deja ver que el jugador del Chelsea aún tiene margen para convertirse en un jugador aún más importante.

6. Jurrien Timber (Arsenal)

Jurrien Timber, Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior amenazó con arrebatarle a Jurrien Timber su carrera en el Arsenal tan solo 50 minutos después de su debut en la Premier League, pero el holandés ha vuelto y está mejor que nunca.



Ya sea como lateral izquierdo, central o en su posición más fuerte, la derecha, Timber es un jugador sólido y se ha ganado un lugar entre las piezas de mayor confianza de Mikel Arteta.



Su formación en la cantera del Ajax, que se enorgullece de inculcar un conjunto completo de habilidades a sus graduados, se refleja en cada actuación, y Timber es otro jugador que brilla cuando se le asignan responsabilidades invertidas.

5. Marc Guéhi (Crystal Palace)

Marc Guéhi, Crystal Palace - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Marc Guéhi no es un central cualquiera. Claro, domina todo lo básico con brillantez: lee bien el juego, hace entradas fuertes, domina el juego aéreo y supone una auténtica amenaza a balón parado, pero eso no lo dice todo.



Lo que realmente lo distingue es su compostura y su calidad con el balón. Sus pases, e incluso sus centros, están entre los mejores de cualquier defensa de la Premier League actualmente, ya sea central o no.



Mientras el Crystal Palace sigue creciendo con Oliver Glasner, el capitán Guéhi se mantiene como el alma del equipo, aunque quizás no por mucho más tiempo. La élite europea percibe la oportunidad de conseguir una auténtica ganga el próximo verano cuando expire su contrato.

4. Ruben Dias (Manchester City)

Ruben Dias, Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Ruben Dias deslumbró al público de la Premier League en la temporada 2020-21, llevándose premios individuales y dejando claro que estaba listo para revolucionar la conversación sobre los mejores defensas del mundo.



Alcanzar esas cotas ha sido un reto para Dias hasta ahora, pero el jugador del Manchester City sigue siendo uno de los mejores de la Premier League.



Un defensa inteligente y ser casi una figura clave en la conquista de cuatro títulos de la Premier League, hacen que sea incuestionable el pedigrí de Dias.

3. Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Gabriel Magalhaes, Arsenal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Pantling/GettyImages

Hay argumentos sólidos para sugerir que Gabriel ha sido duramente perjudicado con su lugar en esta clasificación. El jugador del Arsenal es casi víctima de su enfoque discreto, que le da resultados sensacionales pero rara vez acapara la atención.



Gabriel estuvo a punto de ser eliminado del Arsenal hace unos años, pero tal eventualidad ahora parece imposible para un jugador que ha perfeccionado una combinación de agresividad y serenidad en la defensa.



Su destreza a balón parado es una herramienta clave en el arsenal de Gabriel con su equipo. Ya sea en centros o tiros libres, el balón a menudo parece magnetizado en su cabeza mientras encuentra la manera de marcar la diferencia en el área rival.

2. Virgil van Dijk (Liverpool)

Virgil van Dijk, Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Virgil van Dijk es un ejemplo perfecto de la necesidad de considerar el panorama general. En los últimos años, se podría decir que ha sido el defensa más destacado del fútbol mundial, el referente para otros jugadores de su posición.



No tendrá buenos recuerdos de la temporada 2025-26, pero, si bien esto debe tenerse en cuenta, no desacredita la reputación de Van Dijk como un defensa excepcional en su mejor momento.



Van Dijk se ha abierto paso en el debate sobre el mejor defensa de la historia de la Premier League, ganándose un lugar junto a los grandes de todos los tiempos gracias a años de excelentes actuaciones con el Liverpool.

1. William Saliba (Arsenal)

William Saliba, Arsenal | Shaun Botterill/GettyImages

El Arsenal vuelve a contar con la defensa más sólida de la Premier League, como lo ha hecho durante las últimas dos temporadas, y, una vez más, William Saliba ha sido la presencia serena e imponente en el centro de todo.



Un central de élite en todos los sentidos, hay pocos defensas en el fútbol mundial que puedan superar en velocidad, fuerza o astucia al brillante francés.



Firmarle un nuevo contrato era crucial para el Arsenal, ya que el Real Madrid empezó a indagar en su futuro, y ahora Arteta tiene las bases necesarias para construir una de las mejores defensas de la historia.

