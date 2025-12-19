Los mejores futbolistas en la historia del Chelsea - rankeados

Hablar de la historia del Chelsea es recordar como un equipo pasó de ser un club modesto y con destellos de grandeza a toda una institución exitosa y ganadora de títulos en las dos últimas décadas, ganándose un puesto entre los mejores conjuntos de la Premier League.

En Stamford Bridge han pasado jugadores que se han convertido en leyendas, seducidos por el espíritu ganador que hay en el estadio. El club conquistó su primera UEFA Champions League en 2012 y luego volvieron a tocar la gloria en 2021.

Hay figuras icónicas que han vestido la camiseta azul del equipo, pero entre ellas destacan dos jugadores que han tenido una identidad predilecta con el club: Frank Lampard y John Terry.

Ambos son artífices de los mejores años del equipo y en cualquier ranking de mejores jugadores del Chelsea, aparecerán en posiciones privilegiadas. A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los mejores jugadores en la historia del club.

20. Ricardo Carvalho

Ricardo Carvalho | Jim McIsaac/GettyImages

El portugués llegó en 2004, después de ser campeón con el FC Porto de la UEFA Champions League y se convirtió en la pareja perfecta de John Terry en el centro de la defensa. Estuvo con el club hasta 2010 y fue una pieza de confianza de José Mourinho mientras el entrenador luso estuvo con el club. Su juego aéreo, solvencia defensiva y su capacidad para crecerse en momentos de apremio eran parte de sus virtudes.

19. Arjen Robben

Arjen Robben | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Desde 2004 hasta 2007, el desequilibrio por las bandas lo ponía el holandés Arjen Robben. Dueño de una gambeta única, el extremo se ganó el cariño de compañeros y aficionados por su capacidad de desborde, que lo convirtió en uno de los mejores en su posición a nivel mundial. Fue clave en las dos primeras conquistas de José Mourinho en la Premier League.

18. N'Golo Kanté

N'Golo Kanté | James Williamson - AMA/GettyImages

Es considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos en la historia del club. Su sacrificio fue clave para que el Chelsea conquistara la UEFA Champions League en el 2021. Estuvo en el club desde 2016 hasta 2023, ganándose el cariño y el respeto de los aficionados. Fue un jugador que se creció cada vez que le tocaban partidos de eliminación directa en la Champions y eso es bien valorado dentro del club.

17. Marcel Desailly

Marcel Desailly | Steve Morton - EMPICS/GettyImages

Un campeón del mundo elegante, que tenía la medida para defender a los mejores delanteros de la Premier League. El francés dejó su huella en el club como uno de los mejores zagueros de la historia. Con el Chelsea brilló desde 1998 hasta 2004, ganando una FA Cup y una Supercopa de la UEFA. Le apodaban la "Roca", por lo duro que era a nivel defensivo. Aunque no estuvo en una era de títulos para el club, siempre mantuvo su compromiso defensivo y destacó con sus intervenciones.

16. Steve Clarke

Steve Clarke | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Aportó solidez en defensa durante los once años que estuvo en el equipo, en una época en la que solo ganaron una FA Cup. Estuvo desde 1987 hasta 1998, en un período que fue dominado por el Liverpool y el Manchester United. A pesar de esto, Clarke siempre se las ingeniaba para destacar y eso lo posiciona bien dentro de los mejores defensores en la historia de la franquicia londinense.

15. Michael Ballack

Michael Ballack | Darren Walsh/GettyImages

El alemán llegó a la cúspide de su carrera con el Chelsea, siendo un jugador clave en la época dorada de Mourinho como entrenador. Era un mediocampista todoterreno, capaz de brillar tanto en la parte defensiva como en el ataque. Ganó una FA Cup y una Premier League, en su etapa desde 2006 hasta 2010 en el club.

14. Claude Makelele

Claude Makelele | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Después de su etapa en el Real Madrid, Claude Makelele se marchó al Chelsea, equipo en el que se convirtió en figura indiscutible del medio campo. Estuvo en el club desde 2003 hasta 2008, demostrando su capacidad para romper juego y recuperar balones. Es considerado como uno de los mejores mediocampistas defensivos de la historia.

13. César Azpilicueta

César Azpilicueta | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El futbolista español se consolidó en Londres, ganándose reconocimiento europeo por su versatilidad como lateral derecho y central. Durante su etapa de 2012 a 2023, en la que pasó de ser un fichaje dudoso a un ídolo del club, cosechó numerosos títulos importantes, incluyendo la Champions League, dos Europa League y dos Premier League.



12. Eden Hazard

Eden Hazard | Lars Baron/GettyImages

El belga tuvo la mejor etapa de su carrera en el Chelsea, donde se convirtió en ídolo de la afición. Luego se marchó al Real Madrid y no pudo demostrar lo que sí hizo en Stamford Bridge. Estuvo en el club desde 2012 hasta 2019, siendo fundamental en la conquista de dos Premier League. Su talento siempre será recordado en las memorias de los aficionados del Chelsea.

11. Ashley Cole

Ashley Cole | Chelsea Football Club/GettyImages

Es considerado como el mejor lateral izquierdo en la historia del Chelsea. Estuvo en el club desde 2006 hasta 2014, siendo parte importante de la reconstrucción del equipo. Ganó una Champions League, una Europa League, cuatro FA Cup y una Premier League. Era muy solvente en defensa y colaborador cuando se le necesitaba en ataque.

10. Dennis Wise

Dennis Wise | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Fue uno de los capitanes más queridos y respetados en la historia del Chelsea, a pesar de no vivir una época de triunfos y conquistas, quizás en la etapa más gris del club. Fue clave en el resurgimiento del club y siempre mostró liderazgo, en la década de los 90.

9. Jimmy Greaves

Jimmy Greaves | Hulton Deutsch/GettyImages

Fue un delantero muy explosivo, que demostró su talento en una corta etapa en el club de Londres. Estuvo en el equipo en una etapa corta, desde 1957 hasta 1961, pero eso no le impidió convertirse en todo un ídolo para los aficionados blues. Marcó 132 goles en 169 apariciones antes de irse al AC Milán. Tenía un gran olfato goleador.

8. Ron Harris

Ron Harris | Mirrorpix/GettyImages

Con 795 partidos, Harris tiene el récord histórico de apariciones del club, siendo además uno de sus capitanes más emblemáticos. Su notable trayectoria, desde 1961 hasta 1980, se caracterizó por una inquebrantable fidelidad a los colores del equipo. Durante este periodo, marcado por una capacidad económica inferior a la actual, logró levantar una FA Cup, una League Cup y una Recopa de Europa, asegurando su legado

7. Bobby Tambling

Bobby Tambling | Mirrorpix/GettyImages

Se le puede considerar como el primer gran goleador en la historia del Chelsea, con su gran trayectoria con el club desde 1959 hasta 1970. Era la figura del equipo en una época complicada para el Chelsea, sobre todo en el aspecto económico. A pesar de no poder competir con equipos como el Liverpool, Tambling siempre estuvo para defender la camiseta de los londinenses.

6. Peter Osgood

Peter Osgood | Mirrorpix/GettyImages

Le decían el "Rey de Stamford Bridge", por su capacidad para marcar goles. Tuvo dos etapas en el club, primero de 1964 a1974 y después volvió en 1978, para despedirse en 1979. Los historiadores hablan de su talento para definir y su capacidad para rematar de cabeza. Es uno de los mejores delanteros en la historia de la divisa.

5. Gianfranco Zola

Gianfranco Zola | Tom Hevezi - PA Images/GettyImages

Desde 1996 hasta 2003, el italiano llenó los corazones de los aficionados del Chelsea con su magia. Su talento desbordante lo convirtió en uno de los jugadores más queridos. Aunque no estuvo en una era de títulos, siempre destacó por su visión de juego y su capacidad para hacer goles. En varios conteos se ha ganado el puesto como uno de los mejores jugadores en la historia del club.

4. Petr Čech

Petr Cech | Clive Howes - Chelsea FC/GettyImages

Petr Čech es considerado el portero más importante en la historia del Chelsea, gracias a sus impresionantes logros individuales y colectivos. Entre 2004 y 2015, disputó 494 encuentros y estableció el récord del club de 228 porterías a cero. Fue una figura central en la época dorada del equipo, ganando una Champions League, cuatro Premier League, cuatro FA Cup, tres Copas de la Liga y una Europa League

3. Didier Drogba

Didier Drogba | Ian MacNicol/GettyImages

SI hay un jugador que sintió los colores del Chelsea ese fue Didier Drogba. Fue pieza clave en la época más importante en la historia del club, siendo el delantero preferido de José Mourinho. Estuvo en el club en dos etapas, primero de 2004 hasta 2012 y luego de 2014 hasta 2015. Fue clave en la primera UEFA Champions League en la historia del club. Era un guerrero en el área y sus goles maravillaron a la afición.

2. John Terry

John Terry | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Es considerado el capitán más icónico en la historia del Chelsea, siendo líder fundamental de la mejor etapa en la historia del club. Estuvo desde 1998 hasta 2017, siendo figura en el centro de la defensa. Ganó 15 títulos con el equipo, incluida la primera UEFA Champions League. Es uno de los mejores defensas en la historia del fútbol inglés.

1. Frank Lampard

Frank Lampard | Darren Walsh/GettyImages

Lampard consiguió 211 goles en su brillante carrera con el Chelsea, siendo mediocampista. Su visión de juego, calidad para asistir a sus compañeros y liderazgo en su sector lo convirtieron en uno de los jugadores más influyentes en la historia de la divisa. Fue clave en la primera Champions League del equipo. Ganó 13 títulos con el equipo azul.

MÁS RANKINGS HISTÓRICOS