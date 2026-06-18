La primera jornada del Mundial 2026 ha finalizado y ha dejado mucha tela para cortar. Grandes rendimientos individuales (Messi, Mbappé, Haaland y Kane), algunas decepciones (el juego de España en su empate ante Cabo Verde) y muchas historias emotivas dignas de ser contadas.



Poco a poco nos vamos acercando al 27 de junio, el día en el que terminará la fase de grupos y dará el paso para el comienzo del "mata mata", los 16avos de final del torneo.

Mientras seguimos disfrutando de la cantidad de partidos diarios, es momento para repasar las mejores actuaciones individuales de esta primera fecha.

Los mejores jugadores del Mundial 2026 tras la primera fecha

10. Ousmane Diomandé-Costa de Marfil

Cote d'Ivoire Portraits - FIFA World Cup 2026 | Justin Casterline - FIFA/GettyImages

Si Costa de Marfil logró comenzar el Mundial con una victoria, gran parte del mérito fue de Ousmane Diomandé. El defensor del Sporting de Portugal firmó una actuación muy sólida en el triunfo 1-0 sobre Ecuador, liderando una zaga que prácticamente no concedió espacios durante los momentos más complicados del encuentro.



Fuerte en el juego aéreo, seguro en los cruces y con personalidad para salir jugando desde el fondo, el central de 22 años volvió a demostrar por qué es considerado uno de los defensores con mayor proyección del fútbol europeo.

9. Ayari-Suecia

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUN | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Ayari manejó los tiempos en la goleada de Suecia ante Túnez. Fue clave en la circulación de la pelota y participó activamente en varias de las jugadas de peligro que terminaron inclinando el encuentro a favor de los escandinavos.



Con personalidad para pedir siempre el balón y claridad para encontrar espacios entre líneas, Ayari fue el motor de un equipo que dominó de principio a fin. A sus 22 años, el jugador del Brighton confirmó en el escenario más importante del fútbol mundial que está preparado para asumir un rol protagónico y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la primera fecha del Mundial 2026.

8. Jaesung Lee- Corea del Sur

Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El futbolista de Corea del Sur fue el líder futbolístico de su selección en el triunfo 2-1 sobre República Checa, un resultado que podría terminar siendo decisivo en la pelea por la clasificación en el Grupo A.



Más allá de los números, Jaesung Lee fue el jugador que marcó el ritmo del partido cada vez que los asiáticos tuvieron la pelota: apareció entre líneas, conectó el mediocampo con los atacantes y fue constantemente una opción para romper la presión rival.

7. Jamal Musiala- Alemania

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Musiala fue uno de los futbolistas más desequilibrantes en el 7-1 de Alemania sobre Curazao.



Marcó, generó peligro constantemente y confirmó por qué muchos lo consideran uno de los candidatos a ser la gran figura joven de este Mundial.



Si bien es cierto que Curazao no es medida, los germanos comenzaron con todo la Copa del Mundo y ya avisan que son candidatos.

6. Folarin Balogun-Estados Unidos

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Estados Unidos tuvo un debut inmejorable en el Mundial 2026. El cuadro de las Barras y las Estrellas derrotó por marcador de 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D. El cuadro norteamericano tuvo un gran rendimiento colectivo, aunque un futbolista robó las miradas: Folarin Balogun, autor de un doblete ante los guaraníes.



El atacante originario de Nueva York sorprendió a propios y a extraños con su gran exhibición ante la Albirroja.

5. Ayyoub Bouaddi-Marruecos

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Si alguien esperaba que Brasil pasase por encima de Marruecos...se equivocó. Los africanos lograron un empate que perfectamente podría haber sido victoria, tras un primer tiempo en el que dominaron a placer a los quíntuples campeones del mundo.



Y buena parte del mérito hay que dárselo a Ayyoub Bouaddi, el mediocampista de 18 años del que todo el mundo está hablando. Actualmente milita en el Lille de la Ligue 1 pero ya es casi un hecho que será traspasado a algún gran equipo cuando finalice el Mundial.

4. Harry Kane

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Así como Lionel Messi marcó un hat trick ante Argelia e hizo historia, convirtiéndose en el máximo goleador en las copas del mundo, Harry Kane hizo lo propio, concretando un doblete frente a la selección de Croacia que le permitió empatar a Gary Lineker con 10 anotaciones y ahora es también el máximo goleador de Inglaterra en los mundiales.

3. Erling Haaland-Noruega

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026 | Mark Smith/ISI Photos/GettyImages

No se podía pedir un mejor debut mundialista para Haaland. El Androide anotó por duplicado en la victoria de 4 a 1 de Noruega ante una complicada Irak.



El delantero del Manchester City tuvo un gran partido y tranquilamente podría haber anotado más goles, pero parece que se los guardó para los próximos partidos.



Si continúa de esta manera, los nórdicos serán un rival de temer. Ya estamos palpitando el último partido de la fase de grupos, ante Francia.

2. Kylian Mbappé- Francia

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Mbappé retomó las cosas tal como las dejó en la final de Catar 2022, en la que anotó un hat trick (que no alcanzó para quedarse con el título).



En el debut de Francia ante Senegal, más complicado de lo esperado, el delantero del Real Madrid mostró toda su categoría para anotar un doblete, vital para el 3 a 1 final.



Los de Deschamps tienen una cantidad increíble de jugadore de calidad pero no hay dudas que Mbappé es su principal arma, para soñar con la tercera estrella.

1. Lionel Messi-Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Tres goles, varios récords rotos, toques mágicos y más fue el saldo del debut de Lionel Messi en esta Copa del Mundo. Nada mal para el "pibe" de 38 años.



El argentino está jugando su última Copa del Mundo y parece que va en serio en el intento de repetir la proeza de Catar 2022. Gracias a su rendimiento superlativo, Argentina derrotó a Argelia por 3 a 0 y mostró sus credenciales.



Por todo esto, Messi fue el mejor jugador del torneo tras los partidos que se jugaron en la primera fecha.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026