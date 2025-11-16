Los mejores mediocampistas en la historia de las Chivas - rankeados

A lo largo de la historia Chivas ha tenido grandes futbolistas y en esta ocasión hemos decidido mencionar a los mejores mediocampistas en la historia del Club Deportivo Guadalajara.

Tomando en cuenta pivotes, contenciones y volantes mixtos o interiores basado en títulos, impacto histórico, estadísticas, liderazgo y legado.

10. Gonzalo Pineda

Gonzalo Pineda | Jam Media/GettyImages

El mediocampista defensivo era Inteligente, táctico y fue pieza clave en el título de 2006 siendo formado en la cantera de Chivas, debutó en 2003. Conocido por su inteligencia posicional, quites limpios y distribución precisa.



Formó dupla histórica con Patricio Araujo en el Campeón de Apertura 2006 y jugó más de 150 partidos con Chivas hasta 2010, destacando en la Copa Libertadores 2005-06 (semifinales). También fue internacional con México (Copa Oro 2007, Mundial 2006 como suplente).

9. José Juan Vázquez

José Juan Vázquez el 'Gallito' | Hector Vivas/GettyImages

El ‘Gallito’ era un mediocampista de contención puro, arribó a Chivas en 2018 y sus características eran una recuperación incansable, presión alta y simplicidad efectiva.



Fue campeón de Liga MX, Copa MX y Supercopa MX con cerca de 100 partidos hasta 2021. Era un guerrero del mediocampo que fue clave en esa época dorada del Rebaño Sagrado bajo las órdenes de Matías Almeyda.

8. Orbelín Pineda

Orbelín Pineda en su etapa con Chivas | Refugio Ruiz/GettyImages

El volante ofensivo creativo conocido como el ‘Maguito’ era dinámico, técnico y con gran ida y vuelta; fundamental en el doblete de 2017 (Liga y Copa MX).



Debutó con Querétaro, pero llegó a Chivas en 2016 y jugó hasta 2018. Contaba con una técnica refinada, regate, visión y gol; anotó 11 goles en 80 partidos, siendo figura en la Copa MX Clausura 2017 (campeones) y Liga de Campeones CONCACAF 2018 (campeones, MVP de la final con gol al Toronto).



Es un jugador que la afición anhela para un regreso antes de su retiro de las canchas desde hace varios años.

7. Javier Ledesma

Ex Rojiblanco y campeón defendiendo nuestros colores. Hoy, Javier 'El Zully' Ledesma, celebra su cumpleaños. pic.twitter.com/2BjPIqk58D — CHIVAS (@Chivas) September 19, 2015

El ‘Zully’ era un volante mixto de los años 70, debutó con Chivas en 1969 y jugó hasta 1979, era conocido por su inteligencia táctica, distribución de balón y capacidad para recuperar y crear juego.



Formó parte del mítico "Campeonísimo" de los 60-70, aunque su pico fue en la era post-títulos. Jugó más de 300 partidos oficiales con el Rebaño, destacando en la Copa México y torneos internacionales.



Era un mediocampista muy completo, fuerte en marca y con buena salida: defensivo cuando se necesitaba y ofensivo con pases filtrados.

6. Carlos Salcido

Carlos Salcido | Refugio Ruiz/GettyImages

El polivalente mediocampista defensivo, central o lateral izquierdo surgió de la cantera de Chivas, debutó en 2001 y jugó hasta 2006 tras el Mundial 2006 para jugar en Países Bajos, regresando en 2014-2019.



Liderazgo, multicampeón, símbolo de versatilidad, lealtad, Garra, velocidad y salida de balón eran sus grandes características y fue campeón del Apertura 2006 jugando más de 300 partidos con el Rebaño Sagrado. Además, era internacional con México (Mundiales 2006, 2010, 2014; Copa Oro 2007, 2011).

5. Ramón Morales

Ramón Morales | Victor Decolongon/GettyImages

Ramoncito era conocido como el ‘Zurdo de Oro’, era un versátil mediocampista que jugada sobre todo como interior izquierdo que tenía un pie izquierdo mágico. Considerado uno de los mejores cobradores de falta en la historia de la Liga MX.



Debutó en Monterrey, pero explotó en Chivas de 2001 a 2007. Además, era un especialista en tiros libres, córneres y asistencias; anotó más de 70 goles con el Rebaño Sagrado y disputó cerca de 250 partidos.



Fue campeón del Apertura 2006, donde fue figura clave con goles decisivos siendo capitán y líder emocional. También fue Internacional con México (Mundial 2002, Copa Oro 2003 campeona).

4. José Villegas

Se lee “José Villegas” y significa “8 veces Campeón”.



Tu legado vivirá siempre con nosotros.

🏆🏆🏆🏆🇲🇽🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/b9xnxXA9du — CHIVAS (@Chivas) December 25, 2021

El mediocampista defensivo del "Campeonísimo" (1956-1965). Debutó en 1952, jugó hasta 1969. Era conocido como el ‘Jamaicón’ o el ‘Capitán Eterno’, era un destructor de juego con fuerza física, entradas precisas y liderazgo.



Ganó siete ligas, cinco Campeón de Campeones, tres Copas México y dos Copa de Campeones de la Concacaf. y llegó a disputar más de 400 partidos. Además, fue internacional con México (Mundial 1962, 1966).

3. Juan Jasso

📖 Un significado muy difícil de igualar: 21 años de defender al Rebaño en Primera División 🤯❤️🐐



🙏🏻 Hoy, en su natalicio, recordamos con orgullo y respeto al Campeonísimo Juan Jasso 🏆🇫🇷



¡Abrazo hasta el cielo, ‘Bigotón’! pic.twitter.com/37JGDas7ou — CHIVAS (@Chivas) August 21, 2020

Fue mediocampista del legendario "Campeonísimo" de Chivas (1956-1965), apodado "El Bigotón" por su característico mostacho. Nacido en Guadalajara, debutó con el Rebaño Sagrado en 1938 y se retiró en 1957, justo al inicio de la racha dorada, aunque su influencia perduró en la identidad del equipo.



Era un volante mixto completo: cerebro táctico, distribución precisa, quites elegantes y llegada al área con gol (anotó más de 50 tantos en su carrera).



Además, formó una dupla histórica con José "Chepe" Naranjo en el mediocampo, siendo el equilibrio perfecto entre defensa y ataque. Ganó tres títulos de Liga (1956-57 como titular, 1958-59 y 1959-60 como suplente).

2. Ramón Ramírez

¡Ídolo de millones! 🙋🙋‍♂ Levanta la mano si @ramon7ramirez fue también tu héroe Rojiblanco 🔴⚪️ pic.twitter.com/d5VGSttqkU — CHIVAS (@Chivas) June 15, 2020

El legendario ‘Kaiser de Jalisco’ era un mediocampista ofensivo con enorme habilidad y velocidad de esos box-to-box.



Debutó con Santos, pero brilló en Chivas de 1994 a 1998. Recuperación, pase largo, llegada al área y liderazgo lo caracterizaban; formó el "Tridente" con Missael Espinoza y Paulo Chávez.



Fue campeón de Verano 1997, con gol en la final y disputó más de 200 partidos, marcando cerca de 50 goles. Además, era internacional con México (Mundiales 1994 y 1998, Copa América 1993 campeona).

1. Benjamín Galindo

El ‘Maestro’ es recordado por su elegancia y liderazgo, es uno de los mediocampistas más icónicos en la historia de Chivas y del fútbol mexicano, así como uno de los máximos ídolos tapatíos.



Debutó en 1979 con Tampico Madero, pero llegó a Chivas en 1986, donde jugó hasta 1994. Volante ofensivo con técnica exquisita, visión de juego y un zurdazo letal en tiros libres y penales.



Ganó el título de Liga en la temporada 1986-87, marcando el gol decisivo en la final contra Cruz Azul. Además, acumuló más de 300 partidos con el Rebaño Sagrado, anotando cerca de 100 goles. Internacional con México (Copa América 1993). Tras retirarse, fue entrenador de Chivas (2004-05).