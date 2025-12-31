El Club Deportivo Guadalajara tuvo un 2025 con altibajos en los dos semestres de la Liga MX, principalmente en el Torneo Apertura (el Clausura no destacó mucho y no clasificaron a fases finales y en el segundo torneo fueron eliminados en cuartos de final).

Desafortunadamente, no lograron título de Liga (Toluca fue bicampeón y los empató con 12 estrellas de Primera División), y el año cerró con una dolorosa eliminación en cuartos y la salida de jugadores como Javier 'Chicharito' Hernández.

Sin embargo, dejó bases sólidas para 2026, con renovaciones y refuerzos como Ángel Sepúlveda que vivirá una segunda etapa en su plenitud y madurez futbolística. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo mostró una notable mejoría en el segundo semestre, luego de un primer semestre para el olvido dirigido por Óscar García y Gerardo Espinoza.

A continuación, resumimos los mejores momentos destacados del conjunto rojiblanco.

1. Victoria contundente ante Monterrey

En la última jornada de fase regular, golearon 4-2 a Rayados en un partido dominante, lo que impulsó su clasificación directa y generó gran entusiasmo entre la afición.



Iniciaron ganando por goleada 3-0 en casa y aunque lograron ponerse 3-2, sobre el final Javier Hernández puso la sentencia para el 4-2.

2. El campeonato de goleo de Armando "La Hormiga" González

🇦🇹 ¡ARMANDO GONZÁLEZ ES CAMPEÓN DE GOLEO! 🏆



😍 Nuestro joven canterano es el goleador del AP25 con 12 anotaciones, resultado del trabajo en equipo y el esfuerzo.



¡HECHO EN MÉXICO! 🇲🇽 ¡HECHO EN CHIVAS! 🐐 pic.twitter.com/s5zfRpjwlr — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2025

El delantero canterano se coronó como máximo goleador del Apertura 2025, convirtiéndose en el sexto jugador de Chivas en lograrlo en la historia del club. Curiosamente lo consiguió teniendo de compañeros a Alan Pulido y Javier Hernández, jugadores que en el pasado habían conseguido ese galardón.



Anotó 12 goles en el torneo en 1,127 minutos jugados, consolidándose como figura clave y compartió esta distinción con Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético de San Luis.

3. Gran cierre de fase regular en el Apertura 2025

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El conjunto tapatío sumó 21 puntos de 24 posibles en las últimas ocho jornadas disputadas, escalando hasta la sexta posición y clasificando directamente a la Liguilla (evitando el Play-In). Esto representó una racha impresionante tras un inicio irregular.



Esto ocasionó que la afición se entusiasmara y se metiera más con el equipo, generando la ilusión de competir por el campeonato. En la Jornada 17 golearon en casa 4-2 a la Pandilla ganando con autoridad aunque al final fueron eliminados por un poderoso Cruz Azul que cerró en Ciudad Universitaria.

4. La clasificación a los cuartos de final del Apertura 2025

Después de haber avanzado de manera directa a la Liguilla en sexto lugar de la clasificación, les tocó medirse ante el tercer lugar de la tabla general, una vez en la serie de eliminación empataron a cero anotaciones en el juego de ida ante Cruz Azul (un resultado sólido como locales) y, aunque perdieron 3-2 en la vuelta (con un penal fallado por Chicharito Hernández que marcó el final), llegar a esta instancia fue un logro positivo tras años complicados.



Con estos últimos resultados la afición está ilusionada con el proyecto de Gabriel Milito y con apuntalar algunas posiciones y renovar más la plantilla se podría aspirar a tener un mejor rendimiento y llegar más lejos en el objetivo de ser campeones.