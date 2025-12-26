Los mejores partidos de la historia del Boxing Day

El Boxing Day es una fecha muy especial en Reino Unido, ya que los aficionados tienen la oportunidad de disfrutar de sus equipos durante las fiestas navideñas, algo que solo se vive en la Premier League, entre las grandes ligas del viejo continente.

Se le llama así porque en el pasado, en la cultura del Reino Unido, los patrones solían darles regalos a sus empleados y servidumbre en cajas. Es por esta razón que el 26 de diciembre es llamado así y la Premier League ha apostado a este día para aumentar mucho más su audiencia.

En este 2025, viviremos el Boxing Day más atípico de la historia, ya que solo se hará un partido, con el duelo entre el Manchester United y el Newcastle United. Será la primera vez que se juegue solo un partido el 26 de diciembre.

A lo largo de la historia, hemos vivido auténticos partidazos en el Boxing Day, veamos a continuación cuáles han sido los mejores.

12. Chelsea 1-2 Fulham (2024)

FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAM | GLYN KIRK/GettyImages

Un partido de infarto para los seguidores del Chelsea y que quedará grabado en la memoria de los parciales del Fulham. Todo pasa porque el cuadro visitante consiguió su primera victoria en Stamford Bridge desde 1979, gracias a un gol en el último minuto del partido de Rodrigo Muniz, en un resultado que afectó a los Blues en su intención de ir por el campeonato de la Premier League en esa campaña.

11. Wolverhampton 2-0 Manchester United (2024)

Wolverhampton Wanderers FC v Manchester United FC - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Muchos pensaron en ese 2024 que el Wolverhampton iba a bajar a la segunda división, por el pobre rendimiento en la primera mitad de la temporada. Sin embargo, el club y los jugadores recuperaron el aliento con ese 2-0 sobre el Manchester United, con goles Matheus Cunha y Hwang Hee-chan, con el segundo gol llegando en el minuto 99.

10. Manchester United 0-3 Liverpool (1978)

El Liverpool llegaba a Old Trafford después de 5 visitas seguidas sin marcar allí. Además el United le había privado del triplete en 1976 al ganarles la final de la FA Cup. Sin embargo, los de Paisley se tomaron su venganza y convirtieron esa noche en una 'pesadilla después de Navidad' para su rival. Los goles fueron de Kennedy, Case y Fairclough.

9. Hull City 2-3 Manchester United (2013)

Hull City v Manchester United - Premier League | Matthew Peters/GettyImages

Este fue el único Boxing Day de David Moyes como técnico del United. En 13 minutos el Hull ganaba 2-0, pero los goles de Smalling y Rooney ponían la igualada antes del minuto 30. Un tanto en propia meta de Chester culminó la remontada en la segunda parte. Además, Fletcher regresó ese día tras sus problemas de úlcera. Dos milagros navideños a la vez.



8. Manchester City 5-1 Hull City (2008)

Todo era muy distinto a como es hoy. Era el primer año del jeque en el City, pero los skyblues estaban en descenso y el Hull marchaba 6º. Al descanso, la humillación era tremenda: 4-0 con sendos dobletes de Robinho y Caicedo. El técnico visitante obligó a los suyos a recibir la charla del intermedio en el centro del campo, como escarnio público. Pidieron perdón a la afición al terminar el duelo.

7. Stoke 3-2 Sheffield (2019)

Stoke City v Sheffield Wednesday - Sky Bet Championship - bet365 Stadium | Barrington Coombs - EMPICS/GettyImages

Hace apenas 3 años vivimos otro milagro navideño, Justo antes del COVID. El Stoke se adelantó en la primera parte, pero en apenas 7 minutos en la segunda el Sheffield, equipo revelación ese curso, dio la vuelta. La locura llegó en el descuento, cuando los goles de Campbell en el 93 y Vokes en el 97 culminaron una remontada imposible.

6. Arsenal 6-1 Leicester (2000)

Arsenal v Leicester City Impey | Rebecca Naden - PA Images/GettyImages

Era el primer año de Henry en el Arsenal y ese día marcó su primer hat-trick. Una goleada que comenzó en la primera parte, con tanto de Vieira incluido, y culminó en la segunda. Ljunberg y Tony Adams añadieron los goles restantes. El segundo gol de 'Titi' fue un escándalo.

5. Bournemouth 3-3 West Ham (2017)

FULL-TIME Bournemouth 3-3 West Ham



An extraordinary match ends all square - 3 goals in the finals 10 minutes see the Hammers take the lead before Callum Wilson's late, late leveller#BOUWHU pic.twitter.com/XfJUYhtecU — Premier League (@premierleague) December 26, 2017

Ese encuentro fue una auténtica locura. El West Ham se adelantó con un gol de Collins, pero Gosling y Aké remontaron para los locales. Fue en el minuto 81 cuando Arnautovic ponía el 2-2, y un gol del austriaco en el 89 parecía dar a los hammers una remontada imposible. Sin embargo, con el tiempo casi cumplido, Callum Wilson sellaba el empate en un duelo memorable.

4. Bolton 4-3 Newcastle (2002)

Bolton Wanderers v Newcastle United | David Davies - PA Images/GettyImages

A comienzos de este siglo, tanto Bolton como Newcastle eran equipos de la zona noble de la Premier. Okocha adelantaba a los locales y el mítico Shearer ponía el empate. El Bolton se puso 4-1 y parecía sentenciar el duelo, pero un tanto de Ameobi y otro golazo de Shearer daban emoción al partido. Al final el Newcastle no culminó la remontada en un día espectacular

3. Manchester United 4-3 Newcastle (2012)

Manchester United v Newcastle United - Premier League | John Peters/GettyImages

El Manchester United de Ferguson era inmortal. Así lo demostró en el último Boxing Day del escocés. El Newcastle se puso en ventaja hasta 3 veces en Old Traford, con el 0-1 de Perch, el 1-2 de Jones en propia meta y el 2-3 de Cissé, El propio Jones, Evra y Van Persie igualaron el partido, para que en el minuto 90 Chicharito diera un triunfo inolvidable a unos red devils que al final de año ganarían la que hasta la fecha es su última Premier.

2. Chelsea 4-4 Aston Villa (2007)

Ese año el Chelsea se quedó a las puertas de todo: subcampeón de Premier en un final de infarto y de Champions en los penaltis, en ambos casos frente al United de Cristiano. En diciembre vivió un partido loco contra el Aston Villa, que perdía 0-2 al descanso, ganaba 3-2 en el 66 y vio cómo le empataban en el descuento (4-4) de penalti. Puro fútbol, pura Premier League.

1. Toda la jornada de 1963

🤯🎄 Los resultados del Boxing Day de 1963 🔥 pic.twitter.com/TSSvR8hQnQ — Diario AS (@diarioas) December 14, 2020

La palma se la lleva la jornada de Boxing Day del año 1963. ¿Por qué? Porque fue una oda al fútbol. Hasta 66 goles se marcaron en los 10 partidos de aquel día. 10 del Fulham, 8 del Blackburn, el Burnley le ganó 6-1 al United,... una media casi de 7 goles por encuentro. Se echan de menos jornadas así, en las que los que más disfrutamos somos los aficionados.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE