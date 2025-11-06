Los nominados al premio de The Best de la FIFA

El año 2025 está por cerrar, siendo el caso, mayoría de los organismos deportivos ha comezando o ha entregado ya sus premios correspondientes a los mejores rendimientos del curso. La FIFA sera la próxima en ello.

Cabe recordar que el máximo organismo del fútbol mundial no tiene más peso dentro del Balón de Oro. Hace tiempo que FIFA cuenta con sus propios reconocimientos en la figura del 'The Best'. Para la edición de 2025, este jueves se han dado a conocer a los 11 contendientes finales a ser reconocidos como el mejor del planeta.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: FIFA The Best Men's Player of the Year nominees. pic.twitter.com/EsK4eLUTyS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 6, 2025

Los nominados para dicha distinción son: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha y Lamine Yamal.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | Kevin C. Cox/GettyImages

Hay un claro dominio de parte del PSG y del Barcelona en la lista de nominados. Los primeros con cuatros contendientes, los segundos con tres nombres en lista. Sorprende que el Inter de Milán pese a ser finalista de la última Champions League no tiene un sólo posible ganador.

Las votaciones están abiertas desde ya. Las misma cerrarán el 28 de noviembre, pues el premio se entregará sobre inicios de diciembre más allá de que la ceremonia aún no tiene un fecha asignada.

De inicio, se entiende que Ousmane Dembéle parte como el favorito para llevarse el premio. Su condición de Balón de Oro hace pensar tal. Sin embargo, es clave señalar que no existe un correlación entre uno y otro premio.

Mejor ejemplo de ello es que el año anterior, fue Rodrigo Hernández quien se ha llevado el Balón de Oro. Por su parte, fue Vinicius Jr. quien fue reconocido con el The Best. Es decir, la contienda para definir quien es el mejor jugador del planeta desde los ojos de la FIFA es mucho más abierta de los que se puede pensar.