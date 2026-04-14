Los números de la ‘Hormiga’ González comparados con los de Javier ‘Chicharito’ Hernández a su edad

Armando González va que vuela para volverse bicampeón de goleo del fútbol mexicano, teniendo una ríspida competencia con el ítalo-brasileño Joao Pedro, del San Luis. Justamente, estos dos fueron los mayores anotadores del Apertura 2025 a lado del tricampeón de goleo portugués Paulinho Dias, aunque el portugués se ha quedado rezagado en este semestre.

¡¡HISTÓRICO!! ¡¡HORMIGA SUPERA A OMAR BRAVO!! 🚨🐐



Armando González (22) 🇲🇽 llegó a los 23 GOLES y se convierte en el 2do MAXIMO GOLEADOR de Chivas en una sola temporada 🤯🔥



📌 La "Hormiga" rompió el empate con Bravo (22) y ahora va a la caza del récord absoluto



¿Logrará… pic.twitter.com/ohr4ejd6K6 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 6, 2026

La Hormiga sigue dando de qué hablar, ya que gracias a su buen paso se ha metido entre los cinco mejores goleadores en una sola temporada de las Chivas. Actualmente, el canterano rojiblanco está en el segundo peldaño gracias a sus 23 dianas en la actual campaña 2025-2026, pero con posibilidades de incrementar, ya que faltan tres jornadas y la Liguilla, mas podría perder la oportunidad de alcanzar la primera plaza porque podría ser convocado con la selección al Mundial 2026, obligándolo a dejar a su equipo para la Fiesta Grande.



Quien lidera dicho listado es Jaime ‘Pajarito’ García, quien dejó una marca de 27 anotaciones en la temporada 1980-81. El tercer lugar es de Omar Bravo, el máximo anotador en la historia del Guadalajara hizo 22 tantos en la 2006-2007. Por otro lado, Javier ‘Chicharito’ Hernández consagró 21 celebraciones en la 2009-2010 para aparecer en el cuarto peldaño; finalmente, el histórico Salvador ‘Chava’ Reyes cierra el Top 5 al haber perforado las porterías en 21 ocasiones durante la campaña 1961-62.



Previamente, El Otaku del Gol demostró ser más eficiente que Chicharito, ya que antes de su primer Mundial, este último logró 21 tantos en 28 cotejos, mientras el actual atacante del Rebaño Sagrado llegó a dicha cifra en 29 duelos, pero la diferencia no está en la cifra sino en el tiempo: mil 967 minutos contra 2 mil 295. Esto quiere decir que González necesitó menos tiempo para sobresalir.

🚨🔴 ¡LA HORMIGA ES HISTÓRICO! 🐜



Armando González hace historia, con su gol ante Rayados, supera a Chicharito en goles en una misma temporada 🚀



📊 Récords: 🔴 Ch14: 21 goles (2009/10)



🔴 Hormiga: 22 goles (2025/26)… ¡y aún falta más! 😳 pic.twitter.com/E9NIs9Sirm — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) March 22, 2026

Actualmente, Hormigol, a sus 22 años, 11 meses y 23 días, tiene doce anotaciones en el Clausura 2026, pero en general ha logrado 29 tantos y tres asistencias en 29 compromisos desde que está en la Primera División, ya que en las categorías inferiores registró nueve pirulos en 36 choques y con la sub-23 apareció en 24 ocasiones en 28 enfrentamientos. Todo esto contando Liga MX, Liguilla, Concachampions y Leagues Cup. Sumado a ello, ya supo lo que es celebrar con la camiseta de México, teniendo un gol y una asistencia frente a Islandia en seis participaciones, sin haber jugado nunca los 90 minutos.



Sin embargo, todavía tiene mucho camino por recorrer para poder repetir lo que hizo su ídolo. Cuando Chicharito tenía los 22 años, 11 meses y 23 días ya estaba con el Manchester United disputando la temporada 2010-2011, aparte unos días después ya estaba preparado para encarar la final de la UEFA Champions League, siendo el segundo mexicano en jugar una final de dicha competencia. Aunque al final, el Barcelona del español Pep Guardiola les negó la gloria.



Aunado a ello, a esa edad el máximo anotador en la historia de la selección azteca había dejado una marca de 29 tantos y nueve asistencias con el Guadalajara, 26 en Liga MX y tres en Copa Libertadores, quedando líder de goleo compartido en el Bicentenario 2010, pues a mitad del semestre fue fichado por los Red Devils.

¡LA POSTAL DEL DÍA! 🇲🇽😍



El gol del 'Chicharito' Hernandez ante Francia en el mundial de Sudafrica 2010



Se quitó de encima Lloris y definió con el arco solo. Un gol que jamás sera olvidado por los mexicanos pic.twitter.com/hAvyzYEu7v — Analistas (@SomosAnalistas_) April 22, 2020

Ya en Old Trafford, consiguió 20 anotaciones y cinco asistencias, 13 en la Premier League, cuatro en Champions, una en la FA Cup, una en la Carabao Cup y una más en la Community Shield.



Finalmente, el tapatío ya había jugado 23 cotejos con El Tricolor brindando 14 celebraciones y dos asistencias, incluidos los pirulos hechos a Francia y Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010.