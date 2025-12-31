Pese a marchar segundo en LaLiga, a cuatro puntos del líder y campeón de invierno, FC Barcelona, el Real Madrid ha exhibido más dudas que certezas en los primeros seis meses de la temporada 2025/2026. Y alguna de estas van de la mano a Franco Mastantuono y Gonzalo García, dos de las joyas del club, pero que por distintos motivos no han recibido mucha oportunidad en las recientes semanas.

En efecto, la falta de continuidad de ambos futbolistas ha alimentado rumores sobre posibles cesiones en este mercado invernal. En el caso del mediapunta argentino, fichado el pasado verano procedente de River Plate por una cifra cercana a los 60 millones de euros, su adaptación al escenario europeo está siendo bastante lenta, tal y como lo reflejan sus números (un gol y una asistencia en 14 partidos oficiales), considerando que empezó de titular en el once de Xabi Alonso.

Sin embargo, Fabrizio Romano fue tajante al aclarar la postura de la entidad de la capital de España sobre el zurdo de La Albiceleste. "El Real Madrid no contempla la cesión de Mastantuono en enero. Nunca fue una posibilidad", acotó el famoso periodista.

🚨🔐 Real Madrid consider Franco Mastantuono not available for loan in January, never been a possibility.



Same for Gonzalo García, not available as well despite links with Italian clubs.



🎥➕ https://t.co/9rYpL3rY8f pic.twitter.com/uulz8TNzaL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

Una situación similar rodea a Gonzalo, canterano de la Casa Blanca y máximo goleador del pasado Mundial de Clubes, quien suma una asistencia en 16 encuentros entre todas las competiciones de la presente campaña, aunque vale decir que apenas totaliza dos apariciones en rol de titular. Pese a estar vinculado a equipos italianos e interesados en incorporarlo a préstamo, el Madrid tampoco tiene intención de abrirle la puerta en este mercado, dado que valora lo que el delantero de 21 años puede aportar en labor de "súper suplente", ingresando al campo en la segunda mitad de partidos complicados para formar dupla en punta con Kylian Mbappé.

De ese modo, Xabi Alonso mantendrá intacto el núcleo joven de su plantilla, considerando que la única baja confirmada en este invierno es la de Endrick, cedido al Lyon a comienzos de diciembre. Mastantuono y Gonzalo seguirán en el Bernabéu, intentando transformar el potencial que ostentan en un impacto verdadero que ayude al Real a pelear por todos los títulos.