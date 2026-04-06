Los posibles destinos para Bernardo Silva tras anunciar su salida del Manchester City

Bernardo Silva, capitán y referente del Manchester City, dejará el club inglés luego de finalizar su contrato en junio de este mismo año; el mediocampista cierra una etapa de nueve temporadas en la que conquistó seis títulos de la Premier League y una UEFA Champions League.

“Toda buena historia llega a su final y ojalá pueda disfrutar estos últimos meses. Apenas quedan seis semanas, y merece una despedida a la altura”, expresó el neerlandés Pepijn Lijnders, asistente del Manchester City, quien confirmó la salida del jugador.

🚨💣 BREAKING: Bernardo Silva will LEAVE Manchester City in June as a free agent, as revealed last week.



It’s now official as Bernardo informed the club, as #MCFC assistant coach Pep Lijnders confirms.



Bernardo hopes to pick his new club before the World Cup. pic.twitter.com/rw6x6lFr1J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2026

Dentro del club no intentan ocultar lo que significa su salida y desde el cuerpo técnico remarcan que no existe un futbolista con sus características: inteligencia táctica, control del ritmo y una capacidad única para interpretar el juego.

Su compromiso constante, además de su talento natural, incluso en momentos de desgaste físico, lo transformó en líder natural del plantel y una referencia tanto dentro como fuera de la cancha.

Los gigantes que lo siguen de cerca

Tras confirmarse su salida, el mercado europeo entró en acción y dos clubes históricos aparecen en la órbita del jugador y entran en carrera por su fichaje.

1. FC Barcelona

FC Barcelona v Manchester City - Friendly Match | BSR Agency/GettyImages

El FC Barcelona surge como el destino preferido del portugués, que prioriza continuar dentro de la élite europea y ve con buenos ojos el reencuentro con João Cancelo, aunque la cotización elevada del salario que percibe en el City plantea un desafío clave de igualar para cerrar la operación, dentro de las complicaciones económicas de la dirigencia blaugrana.

2. Juventus

Juventus FC v Manchester City FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025 | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Por su parte, la Juventus mantiene su interés en sumarlo como agente libre, pero por ahora corre desde atrás en la negociación y deberá mejorar su propuesta ante la competencia de otros clubes y ligas dispuestas a ofrecer condiciones económicas que resultan más atractivas para el jugador y su entorno.

Pese a que ambos clubes lo siguen desde hace años y ven en esta oportunidad una chance ideal para incorporarlo sin costo de transferencia, no son los únicos; también existen sondeos desde Arabia Saudita y la Major League Soccer, lo que amplía el abanico de posibilidades para el portugués.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Formado en el Benfica y potenciado en el AS Monaco, Silva se convirtió en uno de los mediocampistas más completos de Europa. Siempre priorizó el rendimiento colectivo por sobre los premios individuales, una filosofía que marcó su carrera. Pep Guardiola lo definió en más de una oportunidad como “uno de los jugadores más inteligentes” que dirigió.

A su vez, su salida obligará al Manchester City a reinventarse, buscando nuevas piezas que mantengan el nivel competitivo, mientras Silva enfoca su última temporada en el club inglés en la obtención de un último estandarte que lo condecore en la memoria de una hinchada que lo adoptó como propio desde su llegada en 2017.

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