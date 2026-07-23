Los posibles precios que tendría el FC27 en su fecha de lanzamiento

Dentro del mundo del futbol, existe una comunidad enorme que está a la espera año con año del videojuego más representativo para el ecosistema: FC en este caso en su edición 2027. La misma estará disponible a partir de los últimos días del mes de septiembre y se estima que será la más grande de todos los tiempos.

Como se ha informado en este espacio, el FC27 será revolucionario con nuevas modalidades de juego. De la misma forma, las tradicionales también tendrán mejoras radicales. Por ende, se espera que los precios puedan ser más elevados que en años pasados y todo indica que así será.

🚨 FC 27 PRICES ARE CONFIRMED



• ✅ Standard = £69.99

• ✅ Ultimate Edition = £99.99

• ✅ Ultimate+ Edition = £139.99



WTF 🫪🫪🫪🫪🫪🫪 pic.twitter.com/dOhtj8lY6D — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 23, 2026

La versión Standard, que hasta cierto punto es la más genérica, tendrá un precio de 70 dólares. Es clave señalar que este es el mismo precio que para la edición 2026 del videojuego, por lo cual, es en esencia accesible para el mercado.

Otra sorpresa es que la edición Ultimate Edition también replicará precio con respecto de lo que fue el 2026. El mismo será de 100 dólares. La gran diferencia es que este año, esta versión del juego no representa la gama alta como suele ser, existirá una que estará aún por encima de la misma.

La versión Ultimate+ Edition tendrá un precio de 140 dólares dentro del mercado. Es la primera vez en la historia del videojuego, incluyendo los tiempos de su denominación anterior, que esta alternativa existe.

Si bien no se ha especificado los beneficios de tal presentación, seguramente los mismos girarán en torno a las nuevas modalidades de juego del FC27, como lo puede ser el mundo abierto.

Es muy posible que la gran apuesta de EA Sports para recuperar la inversión alrededor de su más grande edición del FC, será el nueva opción de compra. Misma que en efecto supera unos 40 dólares a la del año anterior.