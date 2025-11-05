Los posibles reemplazos de Gilberto Sepúlveda si acaba saliendo de Chivas

Guadalajara vive días de cambio. Según reportes de El Universal y Futbol Total, la directiva de Chivas ha decidido prescindir de Gilberto “Tiba” Sepúlveda, uno de los defensores más constantes del equipo durante las últimas temporadas. El zaguero, de 25 años, podría poner fin a su ciclo con el club tras varios torneos siendo titular indiscutible.

La decisión responde a la intención del conjunto rojiblanco de renovar su última línea, buscando mayor solidez y proyección internacional. Aunque Sepúlveda aún tiene contrato vigente, la dirigencia considera que su salida podría abrir espacio salarial y servir como pieza de intercambio en el mercado invernal, sobre todo ahora que el mexicano es sólo un suplente.

Entre los posibles destinos del defensa destacan tres clubes de la Liga MX. Tijuana, Juárez y Mazatlán han manifestado interés en adquirir sus servicios. Los Xolos buscan reforzar su zaga con un jugador experimentado, mientras que los fronterizos y sinaloenses ven en “Tiba” un líder defensivo que aporte jerarquía en proyectos en crecimiento.

Aún así, la directiva de Guadalajara estudia la posibilidad de incluir a Sepúlveda como parte de una negociación que les permita fichar a un nuevo central. El club quiere aprovechar su valor de mercado (estimado en 2.5 millones de euros según Transfermarkt), para concretar un refuerzo de jerarquía.

Entre los posibles reemplazos figuran tres nombres. El primero es César Montes, defensa de 28 años que milita en el Dynamo de Moscú, con un valor de 4 millones de euros. El 'Cachorro' podría regresar al fútbol mexicano, aunque su fichaje sería complejo por temas económicos y contractuales.

Otro candidato es Eduardo Águila, de 23 años, actual jugador del Atlético de San Luis. Su juventud, buena salida de balón y costo accesible lo colocan como una opción atractiva. Finalmente, Jesús Alejandro Gómez, de 22 años y pieza clave de Tijuana, también aparece en el radar.

La salida de Sepúlveda marcaría el fin de una era en Guadalajara. Chivas busca rejuvenecer su defensa y encontrar un equilibrio entre experiencia, proyección y solidez, preparando el terreno para un 2026 con mayores ambiciones.

