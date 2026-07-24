Los posibles reemplazos para Ángel Correa en Tigres

La batalla entre Ángel Correa y Tigres llegó a su fin, luego de que el conjunto millonario anunciara, a través de sus redes sociales, la incorporación del rosarino, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y leyenda absoluta en el Atlético de Madrid.

Está claro que la salida de Correa afecta el plan que tenía Tigres para el semestre dentro de la Liga MX. Los de la UANL no pueden perder más tiempo, necesitan moverse de inmediato en el mercado para conseguir un reemplazo de nivel. Para ello, la gerencia tiene ya tres nombres en mente.

1. Petar Musa

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages



La prioridad es Petar Musa. El delantero croata viene de jugar la Copa del Mundo, donde inició como titular y cerró como suplente. Hoy es el líder goleador de la MLS y su perfil gusta de mucho tiempo atrás en Tigres. El club hará el primer avance una vez que el capital por el traspaso de Correa esté a disposición.

2. John Kennedy

FBL-LIBERTADORES-FLUMINENSE-BOLIVAR | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El plan B militar en Brasil y ya sabe lo que jugar en la Liga MX: John Kennedy. Brasileño que en su tiempo estuvo en Pachuca. Un perfil completamente diferente al de Musa, quien es más un centro delantero o un doble punta. El hombre de Fluminense puede ubicarse como un extremo por ambas bandas o como '10' si el cotejo así lo requiere.

3. Dejan Joveljić

Austin FC v Sporting Kansas City | Daniel Jefferson/GettyImages



La lista cierra con Dejan Joveljić. El serbio que milita dentro del Sporting Kansas City de la MLS es un atacante total. De los tres tal vez es el único que puede jugar en todas las zonas de la ofensiva. Sin embargo, está en el final del listado ya que en el club prefieren un '9' natural como Musa o un hombre que ya sepa lo que es jugar dentro de la Liga MX como Kennedy.

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