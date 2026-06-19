Los posibles rivales de México en los 16avos de final del Mundial 2026

La selección de México cumplió con lo esperado y está clasificada a los 16avos de final, ganando su grupo con nueve puntos. El Tricolor venció 2-0 a Sudáfrica en su debut, después le pegó a Corea del Sur por la mínima diferencia y hoy goleó 3-0 a Chequia, con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

¿Cuáles serían los posibles rivales de México en los 16avos de final?

El cuadro azteca tiene pactado enfrentarse contra uno de los mejores terceros lugares de la contienda, recordando que para este nuevo formato, no solo avanzan los dos mejores de cada sector, sino que ocho de los doce terceros estarán también en la fase final gracias al incremento de equipos, que pasó de 32 a 48.



De acuerdo al sorteo realizado en Washington, en diciembre del 2025, el primero del Grupo A (México) se enfrentará con alguno de los siguientes 3eros puestos: C, E, F, H o I.

Grupo C

Es el grupo que encabeza Brasil, que por diferencia de gol se impone a Marruecos. Al día de hoy, el tercer lugar sería Escocia.



Siempre los rivales europeos son complicados aunque en este caso se trataría de una selección de segundo orden. El Tri debería imponerse.

Haiti v Scotland | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Grupo E

Es el grupo que lidera Alemania con comodidad. En segundo lugar está Costa de Marfil y luego viene Ecuador, con apenas un punto.



Los sudamericanos no serían un rival fácil pero su rendimiento en esta Copa del Mundo no está siendo de temer.

Grupo F

Es un grupo muy parejo que por el momento lideran Países Bajos y Japón. Suecia está en tercer lugar pero en la última instancia se enfrentará a los asiáticos. De allí podría salir el rival de México.

Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Grupo H

Uno de los grupos más abiertos del Mundial. Prácticamente todas las posibilidades son posibles. En este momento, Cabo Verde es el que ocupa el tercer lugar pero tanto España como Uruguay también podrían acabar en esa posición.

Grupo I

Francia y Noruega comandan con comodidad este grupo. Del duelo entre Senegal a Irak saldrá el tercer lugar. Posiblemente los africanos se terminen quedando con este lugar.