Los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 se disparan y alcanzan un nuevo récord

¿Acaso se le puede poner precio a ver a Lionel Messi en la que seguramente sea su última aparición en un Mundial? Esa parece ser la gran pregunta antes de la final del Mundial 2026 del domingo en el MetLife Stadium, donde la leyenda del fútbol de 39 años espera guiar a Argentina a su segundo título mundial consecutivo cuando se enfrente a España.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

El partido también podría significar que Messi gane su primera Bota de Oro y, posiblemente, también el Balón de Oro, una victoria combinada tan excepcional que solo se ha logrado tres veces en los casi 100 años de historia del torneo, y la última vez fue cuando Salvatore Schillaci de Italia lo consiguió en el Mundial de 1990.

Si eso es suficiente para dejar de lado el dinero, entonces quizás uno esté dispuesto a desembolsar decenas de miles de dólares por una entrada en el estadio de East Rutherford, Nueva Jersey. Según TickPick, será el evento deportivo estadounidense más caro de la historia en cuanto al precio medio de compra, superando incluso a la Super Bowl de la NFL y las Finales de la NBA.

La disponibilidad en la página de venta de última hora de la FIFA es extremadamente limitada; solo quedan asientos disponibles en la Categoría 1 (Primera). Su precio es de 30.000 dólares cada uno, según datos del viernes.

En el mercado oficial de reventa de la FIFA, la gama de precios es mucho más amplia. El asiento más barato disponible cuesta casi 8.000 dólares en la Categoría 3, mientras que la Categoría 1 comienza en 11.700 dólares. Un asiento en la Categoría 1 (Primera) cuesta al menos 17.200 dólares, mientras que las opciones más económicas para personas con movilidad reducida oscilan entre 14.000 y 20.000 dólares por sección.

Las entradas de reventa alcanzan precios de hasta 575.000 dólares para la Categoría 1, 595.000 dólares para la Categoría 1 delantera y la asombrosa cifra de 2,3 millones de dólares por un asiento específico en la Categoría 3. Incluso si ninguna de estas entradas de lujo se vende, reflejan claramente la tendencia general de precios exorbitantes este verano.

En comparación, el precio de entrada para la Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en febrero se abrió en aproximadamente 4.500 dólares tres días antes del partido. El tercer partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en junio comenzó en aproximadamente 7.000 dólares.

La FIFA recibe fuertes críticas por el precio de las entradas.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La FIFA, en particular su presidente Gianni Infantino, fue duramente criticada por un nuevo modelo de "precios dinámicos" que aplicó a la venta de entradas para la Copa Mundial de 2026, alcanzando precios nunca antes vistos en el evento deportivo más importante del fútbol.

Cuando la FIFA lanzó la cuarta fase de venta de entradas para el Mundial en abril, las entradas de Categoría 1 se pusieron a la venta a 10.990 dólares, un 70% más que el precio original de 6.370 dólares de octubre, cuando comenzaron las ventas. Los asientos de las Categorías 2 y 3 se pusieron a la venta a 7.380 y 5.785 dólares, respectivamente, frente a los 4.210 y 2.790 dólares de octubre.

Esos precios de abril ya eran entre cuatro y seis veces superiores al coste medio de una entrada para la final del Mundial de 2022 en Qatar, y los precios no han hecho más que dispararse en los meses y días previos al partido por el título.

Antes del inicio del Mundial el mes pasado, se esperaba que los estadios estuvieran prácticamente vacíos, dado que el modelo de la FIFA había encarecido demasiado las entradas para el aficionado medio. Por lo tanto, lo más sorprendente este verano —y quizás un poco preocupante— es que la gente esté dispuesta a pagar cualquier precio para ver jugar a su selección. La mayoría de los partidos han agotado sus entradas en las 16 ciudades sede, y se espera que la final del Mundial también lo haga.

Esto genera preocupación sobre el futuro del Mundial. ¿Se convertirá el gasto de decenas de miles de dólares en la nueva normalidad para el torneo? Infantino se ha mostrado desafiante respecto a los precios de las entradas y, evidentemente, ha aprendido que los aficionados cederán ante las demandas del mercado.

¿Qué pasará con los precios para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, que se celebrarán en Los Ángeles? Queda por ver si el Comité Olímpico Internacional seguirá el ejemplo de la FIFA.

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