Los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras perder 2-0 con Xolos
El Club de Fútbol Cruz Azul viajó a la frontera para medirse al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2025.
Sin embargo, esta visita significó perder el invicto para La Máquina, que sucumbió 2-0 frente a los fronterizos, con goles del argentino Domingo Blanco y el marroquí Mourad El Ghezouani, aparte perdió al juvenil Jorge Rodarte al minuto 10 por una polémica expulsión, en una noche emotiva porque fue el adiós del histórico guardameta José de Jesús Corona.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.
Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Cruz Azul vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Necaxa vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Puebla vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 31 de octubre
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.