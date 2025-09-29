Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras perder 2-0 con Xolos

La Máquina Celeste por fin perdió el invicto en la Fecha 11 del Apertura 2025
Los jugadores de Cruz Azul posan con el arquero Jesús Corona

El Club de Fútbol Cruz Azul viajó a la frontera para medirse al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, esta visita significó perder el invicto para La Máquina, que sucumbió 2-0 frente a los fronterizos, con goles del argentino Domingo Blanco y el marroquí Mourad El Ghezouani, aparte perdió al juvenil Jorge Rodarte al minuto 10 por una polémica expulsión, en una noche emotiva porque fue el adiós del histórico guardameta José de Jesús Corona.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Jose Ignacio Rivero, Diego Lainez
Tigres UANL vs Cruz Azul
  • ¿Cuándo?: 4 de octubre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs América - Liga MX

Alejandro Zendejas, Jesus Orozco
Cruz Azul vs América
  • ¿Cuándo?: 18 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Necaxa vs Cruz Azul - Liga MX

Giorgos Giakoumakis
Necaxa vs Cruz Azul
  • ¿Cuándo?: 21 de octubre
  • Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
  • Estadio: Victoria
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

FBL-MEX-CRUZ AZUL-MONTERREY
Cruz Azul vs Monterrey
  • ¿Cuándo?: 25 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Puebla vs Cruz Azul - Liga MX

Willer Ditta, Luis Quiñones
Puebla vs Cruz Azul
  • ¿Cuándo?: 31 de octubre
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Home/Futbol