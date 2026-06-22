Los récords que podría romper Lamine Yamal en el Mundial 2026

Lamine Yamal participa por primera vez en un Mundial con España y lo está haciendo a una muy corta edad, listo para poder romper récords. De entrada, gracias a la diana que hizo ante Arabia Saudita en la segunda jornada de la Fase de Grupos, ya se estableció en el Top 10 de los futbolistas más jóvenes que han marcado en la justa.

🇦🇷 Messi marcó su primer gol en Copas del Mundo un 16 de junio de 2006.



🇪🇸 Lamine lo hizo el 21 de junio de 2026.



18 años con 357 días para Leo Messi y 14 días menos para Lamine Yamal.



Además, los dos marcaron su primer gol con la pierna derecha a pesar de ser zurdos 🤯 pic.twitter.com/ZVJaWQMpER — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 21, 2026

Con 18 años y 343 días, su marca lo pone como el octavo más joven, superando a Lionel Messi, que anotó con 18 años y 357 días en Alemania 2006. Este listado lo domina el brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, que sorprendió al planeta con 17 años y 239 días en Suecia 1958. Eso sí, el seleccionado de La Roja es el más joven de su nación en el torneo que grita presente.



Antes del campeonato, el extremo del Barcelona se erigió como el jugador más joven que marca en una Eurocopa, con 16 años y 362 días, luego de hacerse presente contra Francia en semifinales. A la vez, es el jugador más joven en jugar y ganar una final de la Eurocopa, pues recién cumplió los 17 años cuando doblegaron a Inglaterra en esa misma Eurocopa del 2024.



Como elemento del Barça, el atacante puede presumir ser el debut más joven de la institución con 15 años y 291 días en abril del 2003, ser el goleador más joven de LaLiga tras anotarle al Granada a los 16 años, aparte alcanzó los cien partidos con el club apenas con 17 años y 291 días y finalmente, estableció el récord histórico de asistencias europeas siendo menor de 18 años, gracias a 20 contribuciones de gol en todas las competiciones de Europa.

¿Qué récords puede acechar Lamine Yamal en esta Copa del Mundo?

#OJOALDATO - Lamine Yamal (18 años y 343 días) se convierte en el SEGUNDO jugador más joven en marcar el PRIMER gol de un partido en TODA la historia de la Copa del Mundo:



🇧🇷 17a 241d: Pelé (1958 vs Gales)

🇪🇸 18a 343d: LAMINE YAMAL (HOY vs Arabia Saudí)

🇧🇪 19a 65d: Divock Origi… pic.twitter.com/i1nM8PY8QA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026

A pesar de tener grandes marcas, el español tiene en sus manos merodear otras marcas para hacer aún más rica su historia en los Mundiales. El jugador culé puede erigirse como el jugador más joven en ganar el Balón de Oro de la competencia, ya que esa hazaña la llevó a cabo el brasileño Ronaldo Nazario a los 21 años de edad durante Francia 1998. Si bien no puede aspirar al primer lugar debido a la grandeza de Pelé, Lamine Yamal podría ser el segundo jugador más joven en consagrarse campeón del mundo desde que el brasileño lo lograra en Suecia 1958.



Otra marca que podría ostentar es la de su compatriota David Villa, quien es el máximo goleador histórico de La Furia en Copas del Mundo gracias a sus nueve dianas. Luce complicado que pueda hacer esa gran cantidad de goles en el torneo, pero podría empezar a acercarse a pasos agigantados para posteriormente superar al Guaje.



Asimismo, de firmar una actuación histórica y darle su segundo título a España, el de ascendencia marroquí y ecuatoguineana sería candidato a ganar el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso de este deporte, el cual podría adjudicarse como el más joven en lograrlo.