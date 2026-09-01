Los seis movimientos de fichajes a seguir en el último día del mercado

Las semanas de ajetreo en el mercado de fichajes de verano 2026 llegan a su fin este martes para las principales ligas europeas, ya que hoy se cierra la ventana de transferencias.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Una vez más, la Premier League ha sido la fuerza dominante del mercado, siendo la liga que ha hecho una mayor inversión en fichajes. También grandes clubes como el Real Madrid han hecho valer su peso en el mercado.

Y aunque ya estamos en las últimas horas del mercado, todavía hay margen para que el caos y la irracionalidad salgan a relucir. Los clubes harán un último esfuerzo por perfeccionar sus plantillas de cara a la temporada, y hay muchos jugadores desesperados por resolver su situación. Este verano no ha estado exento de las clásicas sagas de fichajes, y la incertidumbre sigue envolviendo algunas situaciones de gran repercusión mediática de cara al último día del mercado.

Estos son los movimientos a los que debemos prestar atención en el último día de mercado.

1. Julián Álvarez: ¿Barcelona, Arsenal o Atleti?

Julián Álvarez, Atlético de Madrid | NurPhoto/GettyImages

Durante el Mundial, Julián Álvarez manifestó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid para cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona. Sin embargo, esas declaraciones no sentaron nada bien en el club rojiblanco que se negó a venderlo al conjunto azulgrana. Con el paso de las semanas la postura de los dirigentes del Atleti no ha ido cambiando y la oferta presentada por el Barcelona no fue más que papel mojado.



El Atlético de Madrid está dispuesto a negociar con el Arsenal y venderles a Julián, pero el argentino no quiere fichar por el conjunto gunner y, de momento, no han sido capaces de hacerle cambiar de opinión.



Por otro lado, el Barcelona ha llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios de Gabriel Jesús del Arsenal, mientras que el conjunto inglés está interesado en Malick Fofana, jugador del Lyon.



La situación de Julián es más que complicada y encima en su primer partido en el Metropolitano fue recibido de forma hostil por parte de la afición rojiblanca. Mucho va a tener que trabajar para darle la vuelta a su situación.

2. El Manchester City y el Tottenham buscan fichar a un extremo

Iliman Ndiaye, Everton - Premier League 2026/27 | David Horton - CameraSport/GettyImages

Después de una decepcionante temporada 2025/26 en la que casi pierden la categoría, el Tottenham ha sido uno de los agitadores del mercado con varios refuerzos. A pesar de todo, tras la derrota en la primera jornada ante el Brentford los Spurs aceleraron sus esfuerzos por fichar a Omar Marmoush.



También llegaron a un acuerdo con Iliman Ndiaye el domingo por la mañana y tenían la esperanza de devolver a Richarlison al Everton. En un principio se creía que ambas operaciones eran independientes, pero los últimos acontecimientos sugieren que están muy relacionadas.



Los Toffees han tenido dificultades para llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales con su antiguo delantero, lo que ha obstaculizado el interés de los Spurs por Ndiaye. Así pues, dado que Cody Gakpo se queda en el Liverpool, el Manchester City está centrando su atención en el extremo del Everton.



Con Ndiaye aparentemente de camino al Etihad Stadium, los Spurs siguen adelante. Roberto De Zerbi quiere incorporar un delantero más a su plantilla, y parece que podría reunirse de nuevo con Mykhailo Mudryk, a quien entrenó durante su despegue en el Shakhtar de Donetsk.

3. Enzo Fernández al Manchester City

Enzo Fernández, Chelsea | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El futuro de Enzo Fernández ha dado más de una vuelta este verano. El jugador barajó la idea de abandonar el Chelsea mientras Liam Rosenior estaba al mando, y entonces se pensaba que el Real Madrid podría entrar en escena para fichar al argentino.



El conjunto blanco se decantó por otras opciones, y el Manchester City ha sido el destino más probable para Fernández desde hace algún tiempo. Los Citizens están listos para completar su costosa reconstrucción del centro del campo con el fichaje, por 162 millones de dólares, del exjugador del Benfica.



Bernardo Silva y Rodri se han marchado a los dos grandes del fútbol español, mientras que Tijjani Reijnders fue traspasado a Arabia Saudí a pesar tras una única temporada discreta en el Etihad Stadium. El City batió primero el récord británico de traspasos al fichar a Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, y recientemente ha completado el fichaje por 117 millones de dólares de Ayyoub Bouaddi, del Lille.



Fernández parece ser la pieza que faltaba, tras haber sido reconvertido con éxito en un centrocampista de área por el sucesor de Pep Guardiola, Enzo Maresca, en Stamford Bridge.

4. Ismaïla Sarr al Liverpool

Ismaïla Sarr, Crystal Palace | Sebastian Frej/GettyImages

El Liverpool ha reunido a un grupo de extremos que prefieren jugar por la izquierda, entre ellos Bradley Barcola, que se convirtió en el segundo fichaje más caro del club en la penúltima jornada del mercado.



Andoni Iraola valora mucho la versatilidad en sus extremos, y parece que intentará paliar la ausencia de Mohamed Salah mediante diversas soluciones, en lugar de recurrir a una sola estrella.



Sin embargo, el Liverpool ha estado buscando un jugador por la derecha durante la recta final del mercado. Primero se topó con la negativa del Brighton & Hove Albion por Yankuba Minteh, y ahora está teniendo dificultades para hacerse con los servicios de Ismaïla Sarr.



El jugador quiere marcharse, pero el Palace se mantiene firme. Hasta ahora, el Liverpool ha visto rechazadas dos ofertas, y la noticia de que Gakpo se queda sugiere que el club no tiene mucha confianza en cerrar el acuerdo.

5. El futuro de Joshua Zirkzee en el Manchester United

Joshua Zirkzee, Manchester United | Poppy Townson - MUFC/GettyImages

La etapa de Joshua Zirkzee en el Bolonia, marcada por su estilo elegante, cautivó a muchos románticos del fútbol, pero el holandés ha tenido dificultades para hacerse un hueco en la Premier League.



Su etapa en el Manchester United ha resultado, en definitiva, olvidable. El jugador ha tenido problemas para encontrar el ritmo y el buen estado de forma durante toda su estancia. Durante todo el verano parecía que iba a regresar a la Serie A.



Zirkzee ha rechazado una cesión a la Fiorentina, que se ha mostrado muy activa en el mercado y necesita un sustituto para Moise Kean. La antigua promesa del Bayern Múnich prefiere fichar por la Juventus, pero el interés de los bianconeri por Nick Woltemade, del Newcastle United, ha puesto en duda su interés por Zirkzee.



La Juve ha permitido que Jonathan David fiche por el Atlético de Madrid y ahora da prioridad al fichaje de Woltemade, quien no parece formar parte de los planes de Matthias Jaissle en Tyneside.



Dado que probablemente le costará conseguir minutos en Old Trafford, es posible que Zirkzee tenga que reconsiderar la propuesta de la Fiorentina.

6. Jack Grealish al Everton

Jack Grealish, Manchester City | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El Everton da por hecho que Ndiaye se marchará el último día del mercado de fichajes y espera recuperar a Jack Grealish.



El jugador inglés, pieza clave en la campaña del Manchester City en la que conquistó el triplete en la temporada 2022/23, perdió la confianza de Pep Guardiola y tuvo un papel secundario antes de marcharse cedido a los Toffees el verano pasado. Parecía una combinación perfecta, y el extremo tuvo un comienzo brillante. Sin embargo, Grealish sufrió una lesión en el pie en enero, lo que puso fin a su temporada antes de tiempo.



Por ello, el jugador de 30 años tiene la sensación de haber dejado una cuenta pendiente en Merseyside. Se está negociando otra cesión, independiente del fichaje de Ndiaye, y Grealish da prioridad al Everton frente a otros clubes interesados.



También se había especulado con su antiguo club, el Aston Villa, y con el Sunderland.

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