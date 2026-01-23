Los siete defensas centrales que el Liverpool podría fichar tras el fichaje de Marc Guéhi por el Manchester City

El traspaso de Marc Guéhi al Manchester City le duele a los fans del Liverpool: el jugador de 25 años estuvo a punto de fichar por el elenco del Merseyside el verano pasado, incluso completando el reconocimiento médico con el vigente campeón de la Premier League. Pero la decisión del Crystal Palace de cancelar el traspaso en el último momento no solo dejó a los Reds con poca defensa, sino que abrió la puerta a otros competidores.

El City se adelantó al Liverpool y este decidió no igualar su contrato de 23 millones de euros por el internacional inglés. Finalmente Guéhi se fue al club de Manchester, lo que provocó la comprensible frustración de la afición red.

Con Giovanni Leoni de baja por esta temporada, los Reds solo tienen tres opciones para la defensa central: Virgil van Dijk, de 34 años, Joe Gomez, propenso a las lesiones, y el poco convincente Ibrahima Konaté, cuyo contrato expira este verano. El Liverpool está a una o dos lesiones del desastre.

Ahora la atención se centrará en a quién puede apuntar el Liverpool en lugar de Guéhi, ya sea este invierno o al final de la temporada. Por suerte, hay muchos defensas impresionantes disponibles.

1. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BREMEN | SASCHA SCHUERMANN/GettyImages

Nico Schlotterbeck se ha consolidado como una de las estrellas más brillantes de la Bundesliga en los últimos años. Pieza clave en el camino del Borussia Dortmund hacia la final de la Champions League 2023/24, este imponente pero técnicamente impresionante alemán ha llamado la atención con su dominio defensivo, su destreza aérea y su experta distribución.



Schlotterbeck, un agresivo defensa zurdo que está entrando en su mejor momento a sus 26 años, debería ser un objetivo para el Liverpool este verano. Con su contrato venciendo en 2027, se espera que el defensa se marche al final de la presente temporada y la Premier League parece un destino probable. Los Reds son habituales del mercado de la Bundesliga y podrían volver a la carga.

2. Castello Lukeba (Leipzig)

Castello Lukeba of RB Leipzig seen during the Bundesliga... | SOPA Images/GettyImages

Schlotterbeck no es el único defensa de la Bundesliga que probablemente interese al Liverpool este verano. Castello Lukeba se ha consolidado como una de las mejores promesas de la división gracias a su combinación de velocidad e inteligencia defensiva, brillando con el RB Leipzig durante las últimas dos temporadas y media. El jugador de 23 años también es zurdo y debutó con la selección absoluta de Francia en 2023.



Los Reds mantienen una sólida relación de trabajo con el Leipzig tras los acuerdos con Ibrahima Konaté y Dominik Szoboszlai, y podrían apoyarse en esa conexión para un posible fichaje por Lukeba. La cláusula de rescisión del francés, de 94 millones de dólares, podría suponer un obstáculo para el Liverpool, que se resistirá a pagar una cifra tan elevada tras el gasto del verano pasado, pero estarían invirtiendo tanto en potencial como en talento.

3. Marcos Senesi (Bournemouth)

Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Marcos Senesi sería un fichaje oportunista que busca aportar profundidad a la plantilla en lugar de calidad estelar. El defensa ha impresionado en una defensa del Bournemouth que fue destrozada el verano pasado y, a pesar de no ser el central más dominante físicamente, su agresividad y alcance de pase han llamado la atención.



Sin embargo, lo más importante es la situación contractual del jugador de 28 años. Senesi estará disponible como jugador libre al final de la temporada, siempre que no renueve con los Cherries. Esto le ofrecería al Liverpool una vía económica para reforzar su defensa, y los problemas de profundidad de la plantilla se agravarían si Konaté se marcha como agente libre este verano.

4. Joel Ordóñez (Club Brujas)

Club Brugge v Arsenal - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Joel Ordóñez es producto de la legendaria cantera del Independiente del Valle en su Ecuador natal. El club del que han salido Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié en los últimos años también sentó las bases para el defensa de 21 años, quien ha impresionado desde que llegó a Europa y se unió al Club Brugge.



Ordóñez se ha convertido en una pieza clave para el equipo belga y ha sido un objetivo del Liverpool durante el último año. Su supuesto interés en el internacional ecuatoriano, con 14 partidos internacionales y que sin duda participará en el Mundial de 2026, podría retomarse este verano, ya que ofrecería una alternativa más económica a jugadores como Schlotterbeck y Lukeba.

5. Ronald Araújo (FC Barcelona)

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El futuro de Ronald Araújo sigue siendo incierto: el defensa del FC Barcelona firmó una extensión de contrato en enero pasado, pero aun así llegó al verano bajo la lupa, ya que el uruguayo ha sido objeto de fuertes críticas esta temporada. Incluso se tomó un descanso por motivos de salud mental tras su expulsión ante el Chelsea en la Champions League, tras el intenso escrutinio de la afición.



Araújo ha regresado al Barça, pero su futuro a largo plazo sigue siendo incierto. El gigante catalán podría estar dispuesto a aceptar una oferta por el jugador de 26 años durante el verano, y el Liverpool sería negligente si no considerara al talentoso defensa, aunque es poco probable que encabece su lista de deseos.

6. Jan Paul van Hecke (Brighton)

Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier League | MB Media/GettyImages

El contingente holandés del Liverpool podría incorporar a un nuevo miembro este verano si los Reds fijan su atención en el prometedor central del Brighton, Jan Paul van Hecke. El jugador de 25 años ha estado impresionando discretamente en la Premier League semana tras semana, mostrando una amplia gama de habilidades en defensa. Es físicamente potente, tiene un manejo del balón excepcional y una amenaza goleadora, aunque carece de la velocidad de muchos defensas modernos.



El holandés también cuenta con una amplia experiencia en la Premier League, lo que lo convierte en un jugador muy valorado, y ya ha sido titular junto a Van Dijk en la selección holandesa. El Brighton es, por naturaleza, un club vendedor y parece poco probable que se interponga en su camino si la élite europea lo reclama. El Liverpool es uno de los nombres que, como mínimo, se espera que estén considerando a Van Hecke.

7. Micky van de Ven (Tottenham)

Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Fichar a Micky van de Ven del Tottenham parece menos complicado que nunca. El continuo declive de los Spurs es alarmante y, a pesar de su presencia en la Champions League esta temporada, parece improbable que se clasifiquen para la competición de la próxima temporada. En ese momento, el jugador de 24 años tendrá que cuestionar su futuro en el norte de Londres.



Otro potencial holandés en la mira del Liverpool, Van de Ven sería una excelente incorporación. Vinculado brevemente con el Liverpool antes de su fichaje por el Tottenham, ha brillado en la Premier League con su combinación de velocidad, potencia y peligro goleador, y ya se encuentra entre los mejores centrales del mundo. Se requeriría una cantidad enorme y un acuerdo parece improbable ahora mismo, pero podría ser el fichaje perfecto para los Reds.

