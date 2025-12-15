Los siete descartes del América para el mercado de invierno

El Club América se prepara para ejecutar una reestructura de fondo en su plantel de cara al próximo torneo. La directiva azulcrema ha puesto sobre la mesa una limpia radical, convencida de que el equipo necesita ajustes importantes para sostener su nivel competitivo y responder a las exigencias deportivas del proyecto encabezado por André Jardine.

De acuerdo con la información disponible, son siete los nombres que aparecen como posibles bajas. La decisión no responde a un solo factor, sino a una combinación de criterios deportivos, planificación de plantilla y manejo de plazas de extranjeros, en una etapa donde el club prioriza equilibrio y renovación antes que continuidad automática.

🚨🦅 EXCL. Aquí te cuento las que apuntan a ser las 7 bajas del Club América.



->Por disgusto de DT: Cervantes, Orquín, Naveda

->Por no entrar en planes: Araujo y Javairo

->Liberar plaza NFM: Lichnovsky y Dávila



DETALLES.https://t.co/vmv98OeaTy — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 11, 2025

Tres de esas salidas obedecen directamente a la evaluación del cuerpo técnico. André Jardine no contempla a Alan Cervantes, Ralph Orquin ni Santiago Naveda como piezas clave dentro de su idea futbolística, por lo que el club está dispuesto a escuchar ofertas o buscar salidas que beneficien a ambas partes.

Otros dos futbolistas que aparecen en la lista son Néstor Araujo y Javairo Dilrosun. En estos casos, la postura es institucional. América considera que su ciclo está cumplido y que ya no entran en los planes deportivos del club, independientemente de la opinión del cuerpo técnico.

Los Angeles Football Club v Club América - FIFA Club World Cup 2025 Play-In | Luiza Moraes - FIFA/GettyImages

Un tercer bloque de salidas tiene que ver con la gestión de plazas de No Formado en México. Víctor Dávila e Igor Lichnovsky son los nombres señalados para liberar cupos de extranjero, una necesidad estratégica que permitiría a la directiva maniobrar con mayor libertad en el mercado.

Pese a que los siete futbolistas ya están identificados como transferibles, por ahora no existen ofertas formales sobre la mesa. En Coapa entienden que el mercado apenas comienza a moverse y que los tiempos serán determinantes para concretar negociaciones que resulten favorables en lo económico y deportivo.

La intención del América no es precipitar salidas ni regalar activos, sino encontrar escenarios viables para cada jugador. Por ello, la directiva se mantiene en espera, consciente de que varios movimientos podrían activarse conforme otros clubes definan sus propias necesidades de plantilla.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX