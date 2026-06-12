Los siete partidos con más tarjetas rojas en la historia de los Mundiales - rankeados

“Mantuvimos la calma”, dijo Javier Aguirre sobre el desempeño de México en el partido inaugural del Mundial 2026. No se puede decir lo mismo de Sudáfrica.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Una actuación desorganizada y plagada de errores llevó al equipo de Hugo Broos a encajar dos goles y recibir dos tarjetas rojas. Una expulsión tardía (y rigurosa) de César Montes, de México, aseguró que este encuentro pasara a la historia por motivos negativos.

El primer partido inaugural de un Mundial con tres expulsiones se sitúa inmediatamente entre los encuentros con más tarjetas rojas en los 96 años de historia de la competición. Sin embargo, no fue el partido más sucio de todos los tiempos.

Los partidos más sucios de la historia de los Mundiales

7. México 2-0 Sudáfrica (2026)

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Tarjetas rojas: Yaya Sithole (49’), Themba Zwane (84’), César Montes (90’+2)



A pesar de figurar entre los partidos con más tarjetas rojas de la Copa Mundial, el encuentro inaugural del torneo de 2026 no se caracterizó por ser particularmente violento. El árbitro brasileño Wilton Sampaio repartió tantas tarjetas amarillas como rojas: tres de cada una.



Yaya Sithole tuvo un debut mundialista para el olvido, agravando su pérdida de posesión en la primera mitad, que propició el primer gol de Julián Quiñones, con dos tarjetas amarillas. Themba Zwane quedó desconcertado por su expulsión tras un manotazo a Roberto Alvarado, y César Montes tuvo muy mala suerte al ser expulsado por una entrada tardía sobre Khuliso Mudau.

6. Croacia 2-2 Australia (2006)

Croatia V Australia, FIFA World Cup Finals 2006 Group F | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Tarjetas rojas: Dario Simic (85’), Brett Emerton (87’), Josip Simunic (90’+3)



A pesar de ser uno de los pocos partidos del Mundial con tres tarjetas rojas, fue la cantidad de amonestaciones mostradas por el árbitro Graham Poll lo que lo convierte en un encuentro memorable en la historia del torneo.



El defensa croata Josip Šimunić recibió tres tarjetas amarillas antes de ser expulsado. Debido a su marcado acento australiano, Poll confundió a Šimunić con un jugador de la selección australiana al mostrarle la segunda amarilla.

5. Italia 1-1 Estados Unidos (2006)

Soccer - 2006 FIFA World Cup Germany - Group E - Italy v USA - Fritz-Walter-Stadion | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Tarjetas rojas: Daniele De Rossi (28’), Pablo Mastroeni (45’), Eddie Pope (47’)



Aunque Estados Unidos terminó el partido con nueve hombres, el codazo brutal de Daniele De Rossi, de Italia, fue lo que provocó la mayor indignación. Si el centrocampista romano no hubiera escrito una carta de disculpa a la FIFA, habría sido sancionado con la suspensión de todo el torneo, en lugar de cuatro partidos.



Gracias a su arrepentimiento, De Rossi pudo jugar la final del Mundial de ese año, entrando desde el banquillo para convertir su penalti en la tanda de penaltis que les dio la victoria a Italia sobre Francia.

4. Sudáfrica 1-1 Dinamarca (1998)

CUP-FR98-DEN-RSA-REFEREE TORO RENDON-RED CARD | FRANCOIS GUILLOT/GettyImages

Tarjetas rojas: Miklos Molnar (66’), Alfred Phiri (68’), Morten Wieghorst (85’)



Durante su mandato como presidente de la FIFA, Sepp Blatter solía conseguir lo que quería (aparte del Premio Nobel de la Paz, claro). Poco después de exigir a los árbitros del Mundial de 1998 que fueran más estrictos, el árbitro colombiano John Jairo Toro cumplió con las exigencias de su jefe con tres tarjetas rojas y siete amarillas, cuatro de ellas por perder tiempo. Puede que Toro se excediera.



Alfred Phiri no actuó con sensatez al dar un codazo, pero Miklos Molnar se sintió perjudicado por el severo castigo que recibió tras un choque típico. Incluso Benni McCarthy, de Sudáfrica, no entendía por qué Morten Wieghorst había sido expulsado por el choque.



"El tipo apenas me tocó. El árbitro hizo todo lo posible por sacarle la tarjeta roja y estoy seguro de que fue una decisión muy tonta y estúpida por parte del árbitro", se encogió de hombros el goleador sudafricano.

3. Hungría 4-2 Brasil (1954)

1954 FIFA World Cup in Switzerland Quarter-final in the Wankdorf Stadium of Bern: Hungary 4 - 2 | ullstein bild Dtl./GettyImages

Tarjetas rojas: József Bozsik (71’), Nilton Santos (71’), Humberto (79’)



Cada actuación de Brasil en un Mundial es una reacción exagerada al torneo anterior. Tras ser percibidos como débiles y desmoronarse ante Uruguay en casa en la final de 1950, Brasil no se rendiría sin luchar cuatro años después.



Desafortunadamente, la Seleção se excedió, protagonizando una pelea demasiado violenta contra Hungría en los cuartos de final de 1954, que pasaría a ser conocida como la "Batalla de Berna". Tras una trifulca en la que participaron 20 jugadores, resulta casi sorprendente que solo tres fueran expulsados.

2. Brasil 1-1 Checoslovaquia (1938)

Midfielder Jan Riha (L) from Czechoslova | STAFF/GettyImages

Tarjetas rojas: Zezé Procópio (14’), Martim (89’), Jan Ríha (89’)



Este no fue un partido agradable para la estrella checoslovaca Oldrich Nejedly. El mediocampista recibió una dura patada de Zezé Procópio que provocó la expulsión del brasileño antes del cuarto de hora.



La pelea entre Martim y Jan Ríha redujo aún más la plantilla antes de que Nejedly tuviera que abandonar el campo por una fractura en el pie. El portero checo Frantisek Plánicka también se fracturó la clavícula, pero continuó jugando durante todo el partido de cuartos de final.

1. Portugal 1-0 Países Bajos (2006)

Round of 16 Portugal v Netherlands - World Cup 2006 | Sandra Behne/GettyImages

Tarjetas rojas: Costinha (45’+1), Khalid Boulahrouz (64’), Deco (78’), Giovanni van Bronckhorst (90’+5)



Tras cuatro tarjetas rojas y dieciséis amarillas, el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, exigió más: "Podría haber habido una tarjeta amarilla para el árbitro. No estaba al mismo nivel que los jugadores".

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