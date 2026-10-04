Los títulos que podría perder el Barcelona por el caso Negreira

Los escándalos parecen haberse adueñado de este parón internacional. El Barcelona le quitó por un momento el protagonismo al Manchester City luego de que el caso Negreira volviera a ocupar titulares.

El Barça está bajo investigación desde 2023 por el supuesto soborno a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. El club está acusado de pagar más de 7 millones de euros a una empresa propiedad de Negreira a cambio de decisiones arbitrales favorables.

Los pagos se extendieron durante 17 años, desde 2001 hasta 2018. Los culés afirman que el dinero correspondía a asesoramiento e informes arbitrales, pero el Real Madrid le envió a la UEFA un expediente con pruebas que apuntarían en otra dirección.

La entidad madre del fútbol europeo anunció que recibió la documentación y tiene abierta su investigación sobre una posible conducta irregular de los catalanes. Las eventuales consecuencias podrían afectar al vigente campeón de LaLiga si es declarado culpable. Según AS, el Madrid solicitó que al Barça le sean retirados los títulos obtenidos durante dicho período.

Todos los títulos que ganó el Barcelona entre 2001 y 2018

Mundial de Clubes 2009 | ullstein bild/GettyImages

Los culés ganaron nueve campeonatos de LaLiga, incluidos los tres consecutivos obtenidos bajo la conducción de Pep Guardiola entre 2008/09 y 2010/11. El club sigue siendo el último equipo que consiguió tres ligas españolas consecutivas, marca que el plantel dirigido por Hansi Flick busca igualar en la actualidad.

A nivel nacional, además, conquistó seis Copas del Rey y siete Supercopas de España y es la institución con mayor cantidad de trofeos en esas dos competiciones.

Las joyitas principales de esa colección son sus Champions League. Cuatro de las cinco conquistadas por el Barça llegaron dentro de ese período de 17 años. La consagración de 2014/15 fue la última ocasión en la que los catalanes levantaron la Orejona y desde entonces tampoco volvieron a disputar una final del torneo.

Tres de esos títulos de la Champions estuvieron acompañados posteriormente por los trofeos de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes.

Título Ganados Temporadas LaLiga 9 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 Champions League 4 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15 Copa del Rey 6 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 Supercopa de España 7 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 Supercopa de la UEFA 3 2009/10, 2011/12, 2015/16 Mundial de Clubes 3 2009/10, 2011/12, 2015/16

¿Qué títulos podría perder el Barcelona?

Además de excluir al club de la Champions durante una edición, la UEFA tiene la facultad de retirarle al club trofeos obtenidos en competiciones organizadas por el organismo europeo. Entonces, si la entidad decidiera imponer una sanción ejemplar, el Barça podría verse forzado a renunciar a cuatro títulos de Champions y tres Supercopas de Europa.

Todavía se desconoce qué tan probable sería una medida de semejante magnitud, pero el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya manifestó en 2023 la seriedad con la que el organismo analiza las acusaciones contra el conjunto catalán. "La situación es extremadamente grave. Tan grave, desde mi punto de vista, que es una de las de mayor gravedad que he visto en el fútbol", dijo el dirigente. "A nivel de LaLiga, el asunto ha prescrito y no puede tener consecuencias deportivas a pesar de que los procedimientos siguen abiertos en la Fiscalía española. En lo que respecta a la UEFA, nada ha prescrito", agregó.

Como explicó Ceferin, LaLiga no encabeza una investigación propia sobre el asunto, por lo que los trofeos nacionales del Barcelona probablemente estén a salvo. Eso si, existe la posibilidad de que las autoridades españolas cuestionen la validez de los títulos si determinan que los culés son culpables.

Aun así, resulta difícil imaginar que el club pierda más de 20 trofeos nacionales sin la aprobación del presidente de LaLiga, Javier Tebas.