Los tres descartes finales de Javier Aguirre en la selección de México de cara al Mundial 2026

De acuerdo con las palabras de Javier Aguirre, mientras la lista no se anuncie, la carrera por llegar al Mundial está abierta. Sin embargo, este discurso del técnico no es más que un mero trámite. La realidad es que ahora mismo ya tiene a la mayor parte del llamado final definido para el día lunes.

Tal es el caso que, de acuerdo con el reporte de Fox Sports, el entrenador de la selección mexicana llamó a sus tres descartes finales este miércoles para informarles que no hay sitio para ellos en el Mundial.

¡LOS PRIMEROS TRES DESCARTADOS DEL VASCO!



❌Pese a la gran liguilla que hicieron con sus respectivos clubes, tanto Charly Rodríguez como Jordan Carrillo se quedarán sin ir al Mundial 2026.



Además, Marcel Ruiz tampoco será contemplado por Javier Aguirre.



¿Crees que estos… pic.twitter.com/LyiOgH1AHa — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 28, 2026

1. Carlos Rodríguez

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El jugador de Cruz Azul viene de ser el mejor jugador de la liguilla. Siendo el caso se esperaba que la puerta de la selección se abrirá para él una vez más. No fue el caso. Tras ser cortado del primer llamado de jugadores de Liga MX, sus opciones se redujeron dramáticamente, hoy son nulas.

2. Marcel Ruiz

Toluca v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Otro que sorprendió siendo cortado del primer filtro. Se entendía que el motivo era su estado físico. Sin embargo, en el camino Marcel ha demostrado que está para competir, hecho que poco importa a Javier Aguirre. Si el técnico requiere un volante adicional, el elegido será Luis Chávez, ni Ruíz, ni Rodríguez.

3. Jordan Carrillo

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Jordan viene de firmar un semestre y una liguilla mucho más que sólo bueno con los Pumas de la UNAM. Pese a ello y con todo y las dudas que hay alrededor de Alexis Vega, el mexicano queda descartado. Si el jugador del Toluca se cae, será César Huerta quien tome la plaza, dejando de lado el mejor semestre en la carrera de Carrillo.

La lista final será anunciada por Javier Aguirre el día lunes. No habrá sorpresas. Sólo serán tomados en cuenta los jugadores que ya están concentrados con el Tri, nadie más.