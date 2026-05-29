Los tres jugadores que quiere Florentino Pérez para reforzar al Real Madrid

El Real Madrid tuvo una temporada a puro caos y esta terminó de la peor manera: sin entrenador, con el vestuario implotado y, lógicamente en un contexto como este, sin trofeos nuevos en la vitrina del Bernabéu.

Ahora, el Merengue tendrá elecciones y el nuevo presidente se abocará a un mercado de pases crucial, donde la llegada de José Mourinho como entrenador es un hecho siempre y cuando gane Florentino Pérez, ya que en los planes de Enrique Riquelme aparecen Jürgen Klopp y Raúl González.

El actual mandatario del Real Madrid corre con ventaja en las encuestas y ya piensa en la ventana de fichajes de verano, donde según informó el periodista de COPE Juanma Castaño ya tiene tres nombres entre ceja y ceja: João Neves, Alessandro Bastoni y Víctor Muñoz.

💥 Informa Juanma Castaño



🫱🏽‍🫲🏾 El Barça está trabajando en el fichaje de Gvardiol, defensa del Manchester City



🧐 El Real Madrid está interesado en recuperar a Víctor Muñoz. Y en el club gustan Joao Neves y Bastoni



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El portugués jugará este sábado la final de la UEFA Champions League y se abocará a la participación con su selección en un Mundial 2026 que puede aumentar aún más su valor, que actualmente es de 110 millones de euros según Transfermarkt. El mediocampista de 21 años jugó 21 sobre 34 partidos posibles en la Ligue 1, con un aporte de cinco goles y una asistencia. En la UEFA Champions League jugó 13 de 16, con dos tantos y tres pases gol.

Por su parte, el defensor italiano se consagró campeón de la Serie A y la Coppa Italia con el Inter de Milán y va a ser uno de los grandes nombres del mercado, ya que también se lo vinculó con el FC Barcelona y con clubes de la Premier League. En esta temporada jugó 40 partidos, con dos goles y nueve asistencias. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 65 millones.

Por último, el caso de Víctor Muñóz es parecido al de Nico Paz: el Real Madrid vendió una parte de su ficha, quedándose con lo restante y gozando de una cláusula de recompra a precio bajo. El futbolista del Osasuna tuvo una temporada excelente con 36 partidos disputados, siete goles y cinco asistencias, ganándose así un lugar en la lista de 26 de Luis de la Fuente para representar a España en el Mundial 2026.

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