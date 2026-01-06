Con la Supercopa de España nuevamente en escena, es un buen momento para repasar quiénes han sido los dominadores recientes de una competición que, en la última década, ha dejado finales vibrantes, goleadas históricas y cambios de formato que marcaron época.



A continuación, repasamos los últimos diez campeones de la Supercopa de España, desde la temporada 2015-16 hasta la más reciente.

Los últimos 10 campeones de la Supercopa de España

1. 2015-16: Athletic Club

El conjunto bilbaíno firmó una de las mayores sorpresas de la década. Aplastó al FC Barcelona 4-0 en San Mamés en la ida y el 1-1 del Camp Nou fue suficiente para consagrarse campeón. Aritz Aduriz fue la gran figura de una serie inolvidable.

2. 2016-17: FC Barcelona

El Barça no dio opción al Sevilla en esta edición. Ganó 2-0 en la ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán y cerró la eliminatoria con un contundente 3-0 en la vuelta, proclamándose campeón sin sobresaltos.

3. 2017-18: Real Madrid

El Clásico decidió el campeón. El Real Madrid dejó encarrilada la eliminatoria con un 3-1 en el Camp Nou y remató la serie con un 2-0 en el Santiago Bernabéu, mostrando una clara superioridad ante su eterno rival.

4. 2018-19: FC Barcelona

Una Supercopa histórica: se disputó a partido único y fuera de España por primera vez, en Tánger. El FC Barcelona venció 2-1 al Sevilla y levantó el trofeo en un partido especial, ya que fue el primer título de Lionel Messi como capitán del conjunto azulgrana.

5. 2019-20: Real Madrid

Esta edición marcó el estreno del nuevo formato con semifinales y final. En Yeda, el Real Madrid derrotó 3-1 al Valencia y, tras empatar 0-0 ante el Atlético de Madrid en la final, se impuso 4-1 en los penaltis para alzarse con el título.

6. 2020-21: Athletic Club

La pandemia obligó a disputar el torneo en Andalucía, rompiendo con la sede habitual en Oriente Medio. El Athletic Club aprovechó la ocasión para firmar una gesta memorable: venció al Real Madrid 2-1 en semifinales y superó al FC Barcelona 3-2 en la final, cortando la hegemonía de los dos gigantes.

7. 2021-22: Real Madrid

Nuevamente en Arabia Saudí, el Real Madrid se proclamó campeón tras un camino exigente. Eliminó al FC Barcelona en semifinales con un ajustado 3-2 y se impuso por 2-0 al Athletic Club en la final, confirmando su jerarquía en este tipo de citas.

8. 2022-23: FC Barcelona

El Barça recuperó protagonismo tras dejar atrás al Real Betis en semifinales mediante la tanda de penaltis y vencer al Real Madrid por 3-1 en la final. Gavi, Pedri y Lewandowski marcaron los goles en una noche que simbolizó el regreso del conjunto culé a la élite nacional.

9. 2023-24: Real Madrid

FBL-KSA-ESP-SUPER CUP-REAL MADRID-BARCELONA | GIUSEPPE CACACE/GettyImages

Riad fue el escenario de una victoria contundente del Real Madrid sobre el FC Barcelona. Los blancos se impusieron por 4-1, con una actuación dominante de principio a fin, para conquistar la que sigue siendo su última Supercopa de España hasta la fecha.

10. 2024-25: FC Barcelona

FBL-KSA-ESP-REAL MADRID-BARCELONA | HAITHAM AL-SHUKAIRI/GettyImages

El conjunto blaugrana firmó una final espectacular ante el Real Madrid, imponiéndose por 2-5 en un Clásico inolvidable. Raphinha fue la gran figura con un doblete, mientras que Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Alejandro Baldé completaron la goleada. Una demostración de poder ofensivo que devolvió al Barça a lo más alto del torneo.

