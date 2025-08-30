Los últimos 10 partidos entre Liverpool y Arsenal

Si bien el Liverpool supo gritar campeón en la última Premier League, el Arsenal ha sido un hueso duro de roer para los del Merseyside en los últimos años y el reparto de los antecedentes más cercanos está más que parejo.

1. Liverpool 2-2 Arsenal (Premier League) - 11 de mayo de 2025

Un Liverpool ya consagrado recibía en Anfield la visita del subcampeón, que iba a buscar vencerlo para demostrar que estuvieron a la altura a lo largo de la temporada.

2. Arsenal 2-2 Liverpool (Premier League) - 27 de octubre de 2024

El Arsenal fue dos veces arriba en el marcador en este encuentro, pero el Liverpool se las ingenió para rescatar un punto en su visita de alto riesgo al Emirates.

3. Liverpool 2-1 Arsenal (Amistoso) - 1 de agosto 2024

En la pretemporada, Reds y Gunners jugaron un partido amistoso que cayó del lado del Liverpool, en el que fue el primer partido de Arne Slot frente al Arsenal.

4. Arsenal 3-1 Liverpool (Premier League) - 4 de febrero 2024

Se vieron las caras en la 23ª jornada de la Premier League 2023/24, con un Arsenal que se impuso en su estadio gracias a los goles de Saka, Martinelli y Trossard, mientras que Gabriel anotó en propia puerta el gol del Liverpool.

5. Arsenal 0-2 Liverpool (FA Cup) - 7 de enero de 2024

El 7 de enero del años pasado volvieron a verse en el partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup. Los reds se impusieron 0-2 a su rival en el Emirates Stadium y avanzaron a la siguiente ronda.

6. Liverpool 1-1 Arsenal (Premier League) - 23 de diciembre de 2023

Este encuentro fue a finales de diciembre del 2023, en la 18ª jornada de la Premier League. Ambos equipos se jugaban el liderato del campeonato, y el encuentro acabó en empate 1-1 con Salah y Magalhães como goleadores.

7. Liverpool 2-2 Arsenal (Premier League) - 9 de abril de 2023

En la campaña 2023/24, en un emocionante empate 2-2 en Anfield, Gabriel Jesus y Martinelli sorprendieron con goles para el Arsenal. Sin embargo, Roberto Firmino emergió como el héroe local al nivelar el marcador.

8. Arsenal 3-2 Liverpool (Premier League) - 9 de octubre de 2022

En el Emirates Stadium, el Arsenal selló una victoria 3-2. El joven prodigio, Bukayo Saka, con un doblete, fue el arquitecto de la victoria, destacando la habilidad del Arsenal para enfrentar a los gigantes.

9. Arsenal 0-2 Liverpool (Premier League) - 16 de marzo de 2022

En un giro de los acontecimientos, el Liverpool tomó el control en el Emirates. Firmino y Diogo Jota anotaron en ocho minutos, subrayando la capacidad del Liverpool para cambiar el rumbo del partido.

10. Arsenal 0-2 Liverpool (EFL CUP) - 20 de enero de 2022

La Copa Inglesa fue testigo de otra victoria del Liverpool con un resultado de 0-2. El recordado Diogo Jota, una vez más, dejó su huella con dos goles, consolidando su papel como verdugo del Arsenal.