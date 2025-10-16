Los últimos enfrentamientos entre el Liverpool y el Manchester United: Premier League, FA Cup y más

La rivalidad entre el Liverpool y el Manchester United lleva ya muchos años dejando momentos históricos, y siempre produce grandes partidos a pesar de que alguno de ellos no se encuentre en su mejor momento. Este fin de semana ambos equipos volverán a verse las caras en un terreno de juego, en la 8ª jornada de la Premier League.

En los últimos años es el Liverpool el que acostumbra a estar por arriba. Veamos cómo está el historial de los últimos partidos entre ambos.

16. Liverpool 2-2 Manchester United (2025)

En la segunda vuelta de la Premier League 2024/25, ambos equipos volvieron a enfrentarse en la 20ª jornada. El Liverpool, que acabaría proclamándose campeón, no pudo sacar los tres puntos en su estadio.



Gakpo y Salah marcaron para los locales, mientras que Lisandro Martínez y Diallo hicieron los goles visitantes.

15. Manchester United 0-3 Liverpool (2025)

El primero de los choques oficiales de la temproaada 2024/25 acabó con victoria visitante. El Liverpool asalto Old Trafford con dos goles de Luis Díaz y uno de Mohamed Salah. Los diablos rojos volvieron a quedarse son ver portería ante los reds.

14. Manchester United 0-3 Liverpool (2024)

En verano de 2024 se enfrentaron en un amistoso de pretemporada. Los reds se impusieron claramente a su rival, aunque el momento de demostrar esa superioridad es en la competición oficial. Veremos si los diablos rojos consiguen recortar la distancia que el Liverpool les sacó en este partido.

13. Manchester United 2-2 Liverpool (2024)

En el mes de abril de 2024 jugaron el partido de Premier League correspondiente a la 32ª jornada. El choque terminó con un empate que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos.

12. Manchester United 4-3 Liverpool (2024)

El Manchester United y el Liverpool buscaban el pase a las semifinales de la FA Cup. Después de empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se decidió en la prórroga donde se acabó imponiendo el equipo de Ten Hag por 4-3 en el global.

11. Liverpool 0-0 Manchester United (2023)

El 17 de diciembre de 2023 se enfrentaron en la Premier League en un partido que acabó sin goles y que no dejó satisfecho a ninguno de los dos conjuntos. Algo atípico, sobretodo para el Liverpool, que estaba acostumbrado a ver portería en su estadio.

10. Liverpool 7-0 Manchester United (2023)

Este es el resultado más abultado en la historia de estos encuentros. La temporada 2022/23 resultó ser bastante mala para lo que nos tiene acostumbrados el Liverpool, pero aún así eran capaces de producir resultados como este. El equipo de Klopp sacaba los colores al United con dobletes de Salah, Cody Gakpo y Darwin Núñez, sumando otro tanto de Firmino casi al final del encuentro.

9. Manchester United 2-1 Liverpool (2022)

Aunque el resultado que llama la atención de esta temporada fue el 7-0, el Manchester United ganaría el primero de los encuentros de la temporada 2022-23. El equipo por entonces estaba envuelto en la polémica de tener a Cristiano Ronaldo en el banquillo, pero Jadon Sancho y Marcus Rahsford daban la razón a Erik Ten Hag en este caso.

8. Manchester United 4-0 Liverpool (2022)

El Manchester United cerraba con solvencia el primer duelo entre los dos equipos para la temporada 2022-23, pero sería en la pretemporada y con los dos equipos experimentando. En un encuentro donde los 22 titulares serían sustituidos en algún punto de los 90 minutos, Jadon Sancho sería el encargado en abrir la lata para el festival del Manchester United.

7. Liverpool 4-0 Manchester United (2022)

El Liverpool estaba sumido en una de las batallas más emocionantes por el liderato de la Premier League, y llegados a la jornada 30 de competición eran una máquina pefectamente engrasada. Pocas opciones tuvo el Manchester United de pelear a este equipo, cayendo en los dos partidos de la temporada.

6. Manchester United 0-5 Liverpool (2021)

La temporada del Manchester United no fue buena, y estas dos goleadas contra uno de los grandes en ese momento fueron un golpe de realidad para el equipo de Solskjaer. Un hat-trick de Mohamed Salah y la expulsión de Pogba en el minuto 60' (después de entrar en el descanso) dejaron el partido visto para sentencia.

5. Manchester United 2-4 Liverpool (2021)

Esta es una de las temporadas donde más cerca en la clasificación acaban Liverpool y Manchester United en los últimos años. 5 puntos los terminaron separando, con ventaja para el Liverpool, y esta victoria a domicilio en la jornada 34 fue clave.

4. Manchester United 3-2 Liverpool (2021)

No todos los encuentros iban a ser favorables para el Liverpool en 2021, y es que la FA Cup cruzaba a los dos gigantes en cuarta ronda. Greenwood, Rashford y Bruno Fernandes contrarrestaron los goles de Salah, y serían los 'red devils' los que pasarían a la siguiente ronda.

3. Liverpool 0-0 Manchester United (2021)

El empate no terminaba de valer para ninguno de los dos equipos, que veían como el Manchester City se alejaba en la clasificación, y hasta la fecha es el último empate vivido entre los dos equipos.

2. Liverpool 2-0 Manchester United (2020)

El Liverpool no tuvo rival esta temporada en Premier League, y esta victoria es parte de la asombrosa marca de 99 puntos que consiguió el equipo de Klopp en la 19-20.

1. Manchester United 1-1 Liverpool (2019)

El VAR fue uno de los protagonistas en este partido, ya que hubo tres revisiones de gol. El Manchester United se adelantó en el 36' gracias a Marcus Rashford, y Sadio Mané tuvo el empate justo antes del descanso, pero el VAR lo anuló. No fue hasta el 85' que Lallana metería el gol del empate, también revisado.

Últimos enfrentamientos Liverpool vs Manchester United

Partido Competición Fecha Manchester United 1-1 Liverpool Premier League 20/10/2019 Liverpool 2-0 Manchester United Premier League 19/01/2020

Liverpool 0-0 Manchester United Premier League 17/01/2021

Manchester United 3-2 Liverpool FA Cup 24/01/2021

Manchester United 2-4 Liverpool Premier League 13/05/2021 Manchester United 0-5 Liverpool Premier League 24/10/2021 Liverpool 4-0 Manchester United Premier League 19/04/2022 Manchester United 4-0 Liverpool Amistoso 12/07/2022

Manchester United 2-1 Liverpool Premier League 22/08/2022

Liverpool 7-0 Manchester United Premier League 5/03/2023

Liverpool 0-0 Manchester United Premier League 17/12/2023

Manchester United 4-3 Liverpool FA Cup 17/03/2024

Manchester United 2-2 Liverpool Premier League 7/04/2024

Manchester United 0-3 Liverpool Amistoso 4/08/2024 Manchester United 0-3 Liverpool Premier League 1/09/2024 Liverpool 2-2 Manchester United Premier League 5/01/2025

