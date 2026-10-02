Luis Ángel Malagón regresa a la actividad luego de los meses de ausencia

Fue a finales del año en curso cuando la carrera de Luis Ángel Malagón sufrió uno de los capítulos más complejos. Durante un cotejo por la CONCACAF Liga de Campeones, el portero presentó una lesión que al instante tenía tintes de fatalidad. Horas después, se confirmó que el meta presentaba una rotura del tendón de Aquiles.

Además de su freno con el América, Luis Ángel vio frustrado su sueño de llegar a la Copa del Mundo, donde al menos tiraba por competir el puesto titular con Raúl Rangel. Medio año después, el arquero retoma actividad profesional y buscará su revancha dentro de las canchas tras meses dolosos.

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Luis Ángel Malagón regresó a la titularidad con América por primera vez desde el 10 de marzo cuando se lesionó en el juego contra el Philadelphia Union. El arquero mexicano atajará en el amistoso ante Cruz Azul con miras a después… pic.twitter.com/m3P6epNMS1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2026

Ha sido este jueves primero de octubre del año en curso cuando Malagón regresó a las canchas con el primer equipo del América. La vuelta se ha dado durante el amistoso entre los del nido de Coapa y Cruz Azul dentro de Estados Unidos aprovechando el parón de selecciones.

Malagón partió de inicio y firmó un partido con un par de intervenciones destacadas debajo de los palos. Adicional, fue capaz de mantener su meta sin recibir gol por parte de los de La Noria, un hecho que a todas luces ayuda a nivel anímico.

Necaxa v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Luis ya había estado trabajando con el cuadro sub-20 del América con el fin de ganar en ritmo de forma paulatina. Sin embargo, no ha sido sino hasta la noche de este jueves que el arquero se puso por primera vez a disposición del nuevo entrenador de las “Águilas”, Guillermo Almada.

De ahora en adelante y al menos lo que resta de año, Malagón tiene por delante la meta de hacerse con el puesto titular. La carrera no es sencilla pues compite contra dos porteros muy capaces, el primero Rodolfo Cota, número uno en el semestre. El segundo, Fernando Tapia.

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