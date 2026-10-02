Luis Ángel Malagón regresa a la actividad luego de los meses de ausencia
Fue a finales del año en curso cuando la carrera de Luis Ángel Malagón sufrió uno de los capítulos más complejos. Durante un cotejo por la CONCACAF Liga de Campeones, el portero presentó una lesión que al instante tenía tintes de fatalidad. Horas después, se confirmó que el meta presentaba una rotura del tendón de Aquiles.
Además de su freno con el América, Luis Ángel vio frustrado su sueño de llegar a la Copa del Mundo, donde al menos tiraba por competir el puesto titular con Raúl Rangel. Medio año después, el arquero retoma actividad profesional y buscará su revancha dentro de las canchas tras meses dolosos.
Ha sido este jueves primero de octubre del año en curso cuando Malagón regresó a las canchas con el primer equipo del América. La vuelta se ha dado durante el amistoso entre los del nido de Coapa y Cruz Azul dentro de Estados Unidos aprovechando el parón de selecciones.
Malagón partió de inicio y firmó un partido con un par de intervenciones destacadas debajo de los palos. Adicional, fue capaz de mantener su meta sin recibir gol por parte de los de La Noria, un hecho que a todas luces ayuda a nivel anímico.
Luis ya había estado trabajando con el cuadro sub-20 del América con el fin de ganar en ritmo de forma paulatina. Sin embargo, no ha sido sino hasta la noche de este jueves que el arquero se puso por primera vez a disposición del nuevo entrenador de las “Águilas”, Guillermo Almada.
De ahora en adelante y al menos lo que resta de año, Malagón tiene por delante la meta de hacerse con el puesto titular. La carrera no es sencilla pues compite contra dos porteros muy capaces, el primero Rodolfo Cota, número uno en el semestre. El segundo, Fernando Tapia.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.