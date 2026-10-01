Luis Ángel Malagón sueña con regresar a la selección mexicana

Víctima de una grave lesión, Luis Ángel Malagón se acerca al medio año de parón. Durante dicho lapso de tiempo, el portero vio frenado muchos de sus sueños deportivos, uno de ellos, el de ser parte de una Copa del Mundo, fuese o no el meta titular.

Hoy, el portero está cerca de regresar al máximo nivel de competencia, tanto con el América como con selección mexicana. Luis Ángel no esconde su ilusión de poder ser parte del nuevo ciclo del cuadro nacional, mismo que ahora va de la mano de Rafael Márquez.





"SI EN ALGUÚN MOMENTO ME LLAMA, VOY DE CABEZA" 🇲🇽🗣️🧤



Luis Ángel Malagón sobre un posible regreso a la selección mexicana bajo el mando de Rafa Márquez#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/EeTBYGpYHh — Claro Sports (@ClaroSports) October 1, 2026

Él (Rafael Márquez), sabe perfectamente, me conoce y sabe que soy un tipo chambeador y que si en algún momento me llama, hombre, voy de cabeza. Luis Ángel Malagón

Malagón se decanta por soñar en grande y se postula para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como uno de los refuerzos por encima del límite de edad.

Ahí me tocó estar. Realmente no jugué, ¿verdad?, pero créeme que es de las mejores sensaciones que me ha tocado en mi vida pasar porque te encuentras con los mejores atletas del mundo. Si es un sueño guajiro, entonces hay que hacer las cosas bien, hay que chambear y ojalá Dios me permita poder estar ahí. Luis Ángel Malagón

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Más allá de que las ambiciones entorno a selección mexicana para Luis Ángel son muy elevadas, el meta del América tiene bien en claro que nada de esto será posible si es que no consigue primero recuperar su puesto estelar dentro del cuadro del nido de Coapa.

Mis aspiraciones van a volver a ser jugar y ganar un título con este equipo. Luis Ángel Malagón

A manera de conclusión, Luis agradeció a todos los que han sido parte de su proceso de recuperación durante la etapa más compleja de su carrera.

Siempre dicen que todo pasa por algo. Hoy estamos bien, estamos mejor. A lo mejor me toca ganar más títulos con América y tal vez me va a tocar disfrutarlo de esa manera. Lo único que queda es seguir chambeando y siempre dándole para adelante. Luis Ángel Malagón

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