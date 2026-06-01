Luis de la Fuente confirma que Lamine Yamal llegará al debut de España en el Mundial

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, se refirió al estado físico de Lamine Yamal y aseguró que el delantero atraviesa la etapa final de su recuperación y estará disponible para el debut del combinado en el Mundial 2026.

El técnico explicó que la evolución del jugador es positiva y que los plazos de mejoría física se están cumpliendo según lo previsto. Incluso dejó entrever que podría estar listo desde el primer encuentro de la fase de grupos. Además, destacó el trabajo conjunto realizado entre la Federación Española y el FC Barcelona para seguir de cerca cada etapa del proceso de rehabilitación.

🚨🇪🇸 Luis de la Fuente: “Lamine’s recovery is proceeding very well. He will be ready for the World Cup, should be already fit for the opening game”.



“He’s doing good”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/lOayoGNnuu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Confianza total en su recuperación

Luego de sufrir una lesión muscular en los isquiotibiales durante un encuentro con el conjunto catalán en abril, el delantero se vio obligado a detener su actividad y generó preocupación tanto en el azulgrana como en la selección nacional debido a la cercanía del Mundial.

En esa línea, Yamal reconoció que atravesó momentos de incertidumbre al desconocer la gravedad de la lesión, especialmente porque nunca había afrontado una de ese tipo. Sin embargo, la recuperación avanzó sin contratiempos y las sensaciones actuales son mucho más alentadoras para todas las partes involucradas.

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

España deposita gran parte de sus expectativas en el talento de Lamine. Su crecimiento fue fundamental en el exitoso ciclo reciente de la selección y su regreso representa un refuerzo de enorme valor para un equipo que llega al Mundial como uno de los candidatos a pelear por el título.

La Roja iniciará su camino en el Grupo H el 15 de junio frente a Cabo Verde, luego se medirá con Arabia Saudita el 21 y ante Uruguay el 26, en una zona exigente donde contar con una figura como Yamal podría marcar la diferencia táctica para el cuerpo téncico de De la Fuente.

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