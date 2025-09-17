Luis Romo enaltece a Chivas luego del triunfo sobre el América

El triunfo de Chivas sobre América en el clásico de la Liga MX es algo que no se veía venir. El mismo es un carga importante de confianza para el cuadro de Verde Valle. Así mismo lo entiende Luis Romo, quien asegura que luego de la victoria en la capital del país, todo el entorno en el Guadalajara ha mejorado.

Un resultado que nos va a dar un golpe de confianza, que respalda también un poco del proyecto, y que demuestra para que estamos. Creo yo en lo personal que el equipo merece tener muchos más puntos de los que tenemos, entonces lo del sábado fue una muestra de qué estamos para competir, y esto va a ser un embrión anímico muy importante para lo que viene. Luis Romo

Además, Romo añade que el triunfo les deja en claro a nivel interno que van en el camino correcto.

Hay muchas cosas que te pueden desestabilizar un proyecto, que ya vienen encaminado. Lo importante es el equipo, y como lo estamos haciendo. Creer mucho en lo que estamos haciendo, en el planteamiento, en el día de día, creo que estamos bien. Esto viene a reforzar un poco más la idea. Luis Romo

El jugador concluye asegurando que Chivas tiene una deuda con su afición y la meta es saldarla ante Tigres.

Estamos un poco en deuda o mucho, podría ser con nuestra visión, tenemos que dar buenos resultados, que salgan contentos del estadio, y que mejor que es tres partidos que vienen que son muy buenos rivales, y empezar a reconectar con ellos también, darles alegrías también y que se vayan a casa, sintiendo orgullosos de lo que viene en el campo. Luis Romo

