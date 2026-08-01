Luz verde para la vuelta de João Cancelo al FC Barcelona

El mercado de fichajes del FC Barcelona avanza con cautela, solamente con las incorporaciones de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, con más rumores que ofertas reales por futbolistas para reforzar el equipo de Hansi Flick.

En este marco, la vuelta de João Cancelo es una excelente noticia para el entrenador alemán: gana una variante que tuvo a lo largo de la segunda mitad de la última temporada y le da aire para prescindir de Jules Koundé si hiciera falta, ya que el francés tuvo varios altibajos y hasta estuvo cerca de irse de la Ciudad Condal.

En la última temporada, Cancelo jugó 29 partidos entre el club árabe y el catalán, con 16 encuentros en LaLiga, con dos goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League dijo presente en cuatro compromisos, mientras que en la Copa del Rey tuvo tres apariciones, con un pase gol. En el Mundial 2026 jugó todos los compromisos de Portugal, brindando una asistencia en el choque de fase de grupos frente a Uzbekistán.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

A lo largo de su carrera, Cancelo ha jugado en varios de los principales clubes de Europa: Inter de Milán, Bayern Múnich, Manchester City, Benfica y FC Barcelona, a punto de encarar su tercer ciclo con esta camiseta.

La temporada arrancará justamente contra el Athletic Club en el Camp Nou el jueves 27 de agosto por la segunda jornada de LaLiga. Cabe destacar que los clubes que mayor cantidad de jugadores aportaron a la Copa del Mundo tienen la posibilidad de postergar su encuentro de la primera fecha para tener algunos días más de descanso.



El gran objetivo del equipo dirigido por Hansi Flick es conquistar la UEFA Champions League tras varios años de decepción en instancias definitorias, en un segundo orden de importancia aparece retener el título de LaLiga para convertirse en tricampeones y recuperar el trono de la Copa del Rey.

