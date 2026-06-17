Maguire rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial 2026 con Inglaterra

Cuando el entrenador Thomas Tuchel dio a conocer la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026, uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia fue el de Harry Maguire.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El jugador del Manchester United venía de recuperar su mejor nivel durante la temporada 2025/26 y había logrado regresar a la selección después de casi dos años sin convocatorias.

Su rendimiento con los Red Devils, que finalizaron terceros en la Premier League, parecía haberle asegurado un lugar en la cita mundialista. De hecho, durante la fecha FIFA de marzo disputó encuentros ante Japón y Uruguay, sumando sus apariciones número 65 y 66 con la camiseta inglesa.

La charla que no pasó desapercibida

Sin embargo, Tuchel optó por otros nombres para el centro de la defensa. John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn y Jarell Quansah fueron los elegidos, mientras que posteriormente también se sumó Trevoh Chalobah tras una baja por lesión.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗡𝗘𝗪: Harry Maguire explains how the conversations with Thomas Tuchel went, when he got told he won't be called up for the World Cup.



"He FaceTimed everyone, It was quite an awkward call."



"I received a text saying, 'Can I speak to you about 4pm?' It is quite a unique… pic.twitter.com/m4dbsYMywb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

Lejos de aceptar la decisión en silencio, Maguire reconoció que tuvo una conversación directa con el entrenador. En declaraciones al podcast The Rest Is Football, explicó que el llamado fue incómodo y que expresó claramente su descontento.

“Fue una sorpresa. Estaba muy decepcionado. Tuvimos algunas palabras. Soy una personalidad fuerte y tengo experiencia. Fue una charla honesta entre los dos”, contó el defensor.

Uno de los aspectos que más incomodó al futbolista fue enterarse de que su lugar estaba en duda a través de los medios de comunicación antes de recibir la comunicación oficial del cuerpo técnico.

Según relató, la información comenzó a circular aproximadamente media hora antes de que Tuchel lo contactara personalmente para informarle que no formaría parte de la lista definitiva. Maguire aseguró que consideraba haber hecho méritos suficientes para viajar al Mundial y que todavía podía aportar tanto dentro como fuera del campo.

Un futuro incierto con Inglaterra

La decisión también abre interrogantes sobre el futuro del defensor con el combinado inglés; durante la etapa de Gareth Southgate fue una pieza clave del equipo y uno de los líderes del vesturio. Participó en el Mundial de 2018 y en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra alcanzó la final.

England v Brazil - International Friendly | Michael Regan - The FA/GettyImages

Aún así, en esta oportunidad Tuchel apostó por defensores más jóvenes y con características técnicas diferentes, una señal que podría dificultar un eventual regreso de Maguire: a sus casi 35 años para la próxima gran competición internacional, la Eurocopa 2028, el central enfrenta quizás el desafío más complejo de su carrera con la selección.

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