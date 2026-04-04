Manchester City vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Manchester City y Liverpool protagonizarán este sábado 4 de abril el duelo más atractivo de los cuartos de final de la FA Cup. Los dos equipos que han dominado el fútbol inglés en los últimos años se enfrentan en un duelo a todo o nada en el Etihad Stadium.

El conjunto local viene de dejar en el camino a Newcastle en la ronda anterior con una victoria por 3 a 1, mientras que los dirigidos por Arne Slot superaron a Wolverhampton por idéntico resultado.

El último antecendente entre ambos por este torneo es el de las semifinales de la edición 2021/22 que acabó con triunfo del Liverpool por 3 a 2 en Wembley con tantos de Konaté y dos de Sadio Mané.

A continuación, toda la info para vivir a pleno este gran partido.

Returning home with a big game in the FA Cup 🏆



🤝 #AsahiSuperDry pic.twitter.com/WNTPQWEKa4 — Manchester City (@ManCity) April 1, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Batacazo en el Etihad

Por presente y por el ritmo futbolístico de los últimos partidos, el Manchester City parte como candidato a avanzar de fase en este partido. Liverpool viene teniendo una temporada irregular, muy lejos de lo que supo mostrar el año anterior y con muchos jugadores muy por debajo de su nivel.

Sin embargo, los Reds son un equipo con mística copera, que se agranda en el mano a mano y que cuando más parece vencido, más fuerte se hace. Sufrirá porque enfrente tiene a grandísimos jugadores, pero imaginamos una clasificación heroica para el ocho veces campeón de este trofeo.

Pronóstico: Manchester City 1-2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Liverpool?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 07:45 EE.UU (Este), 05:45 MEX, 13:45 ESP

: 07:45 EE.UU (Este), 05:45 MEX, 13:45 ESP Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City vs Liverpool (últimos cinco partidos)

Manchester City : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Liverpool: 2

Último partido entre ambos: 08/02/26 - Liverpool 1-2 Manchester City - Premier League, Fecha 25

Liverpool v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester City Liverpool Arsenal 0-2 Manchester City 22/03/26 Brighton 2-1 Liverpool 21/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26 Liverpool 4-0 Galatasaray 18/03/26 West Ham 1-1 Manchester City 14/03/26 Liverpool 1-1 Tottenham 15/3/2026 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Galatasaray 1-0 Liverpool 10/3/2026 Newcastle 1-3 Manchester City 07/03/26 Wolverhampton 1-3 Liverpool 6/3/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega con algunas dudas importantes en defensa. Rúben Dias continúa recuperándose de una lesión muscular y será evaluado hasta último momento, mientras que John Stones también es una incógnita por algunas molestias físicas. Con Josko Gvardiol aún fuera por una fractura en la tibia, Marc Guéhi aparece como una alternativa firme para meterse en el once, acompañado por Nathan Aké o Abdukodir Khusanov.

En cuanto al resto del equipo, no se esperan demasiadas sorpresas. James Trafford se perfila para ocupar el arco, mientras que en el mediocampo Rodri y Bernardo Silva seguirán siendo el eje del juego. En ataque, Erling Haaland será la referencia principal, respaldado por Antoine Semenyo. También resta definir el lateral izquierdo, donde Guardiola podría mantener a O’Reilly o devolverle la titularidad a Rayan Ait-Nouri.

Probable alineación del Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki

Últimas noticias del Liverpool

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega con algunas dudas importantes en defensa. Rúben Dias continúa recuperándose de una lesión muscular y será evaluado hasta último momento, mientras que John Stones también está en duda tras arrastrar molestias físicas. A estas incertidumbres se suma la baja confirmada de Josko Gvardiol, que sigue fuera por una fractura en la tibia. En este contexto, Marc Guéhi aparece como una alternativa firme para meterse en el once, acompañado por Nathan Aké o Abdukodir Khusanov.

En cuanto al resto del equipo, no se esperan demasiadas sorpresas. James Trafford se perfila para ocupar el arco, mientras que en el mediocampo Rodri y Bernardo Silva seguirán siendo el eje del juego. En ataque, Erling Haaland será la referencia principal, respaldado por Antoine Semenyo, en un equipo que buscará imponer condiciones desde el inicio. También resta definir el lateral izquierdo, donde Guardiola podría mantener a O’Reilly o devolverle la titularidad a Rayan Ait-Nouri.

Manchester City v Manchester United - Emirates FA Cup Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

La gran novedad pasa por Mohamed Salah, quien recientemente anunció que esta será su última temporada en el club. El delantero egipcio está muy cerca de regresar tras su lesión y ya entrena con el grupo, aunque todavía no está confirmada su presencia.

En cuanto a la enfermería, los Reds siguen con varias bajas. Alisson Becker continúa recuperándose de una molestia muscular, al igual que Conor Bradley y Giovanni Leoni, ambos con problemas en la rodilla, y Wataru Endo, con una lesión en el tobillo. Jeremie Frimpong será esperado hasta último momento tras sufrir un golpe en la fecha FIFA. Por otro lado, Alexander Isak volvió a entrenarse tras más de tres meses fuera por una fractura, pero su presencia parece poco probable, por lo que Hugo Ekitike se perfila como titular. En el mediocampo, Dominik Szoboszlai podría retrasar su posición para cubrir el lateral derecho si es necesario, lo que abriría espacio para Florian Wirtz como enganche.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

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