Manchester City vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 11 de la Premier League nos trae el partido más esperado del fin de semana. El Manchester City, que marcha segundo en la tabla, recibe en el Etihad Stadium al Liverpool, tercero y solo un punto por detrás.

Ambos equipos llegan en un momento inmejorable tras conseguir victorias clave en la Champions League a mitad de semana, con plenitud en el plantel y con la promesa de un duelo electrizante.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Liverpool?

Ciudad : Mánchester, Inglaterra

: Mánchester, Inglaterra Fecha : domingo 9 de noviembre

: domingo 9 de noviembre Horario : 11:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)

: 11:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España) Estadio: Etihad Stadium

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBC NBC Sports, fubo México TNT Sports HBO Max España DAZN, Movistar DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Dortmund 4-1 V UEFA Champions League Bournemouth 3-1 V Premier League Swansea 3-1 V EFL Cup Aston Villa 0-1 D Premier League Villarreal 2-0 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Real Madrid 1-0 V UEFA Champions League Aston Villa 2-0 V Premier League Crystal Palace 0-3 D EFL Cup Brentford 2-3 D Premier League Eintracht Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega en plena forma. A mitad de semana, dieron un golpe de autoridad al golear 4-1 al Borussia Dortmund en la Champions League. En la Premier League, vienen de ganar 3-1 al Bournemouth y se mantienen segundos en la tabla con 19 puntos, buscando cazar al líder Arsenal.

Últimas noticias del Liverpool

Los Reds de Arne Slot parecen haber superado su crisis doméstica. A la importante victoria 2-0 sobre Aston Villa en liga, le siguió un triunfo histórico 1-0 sobre el Real Madrid en Champions League. Ubicados en el tercer puesto con 18 puntos, una victoria en el Etihad los pondría por delante de su rival directo.

Manchester City FC v Liverpool FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nathan O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes

Centrocampistas: Nicolas Gonzalez, Tijjani Reijnders, Phil Foden

Delanteros: Jeremy Doku, Erling Haaland, Savinho.

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.

Pronóstico SI

Es el partido más atractivo de la jornada. Dos de los mejores equipos de Europa, ambos en racha y con un poder ofensivo temible. El City tiene la ventaja de la localía, pero el Liverpool llega con el envión anímico de haber derrotado al Real Madrid. Se espera un duelo táctico con muchos goles.

Manchester City 2-2 Liverpool

