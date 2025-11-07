Manchester City vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 11 de la Premier League nos trae el partido más esperado del fin de semana. El Manchester City, que marcha segundo en la tabla, recibe en el Etihad Stadium al Liverpool, tercero y solo un punto por detrás.
Ambos equipos llegan en un momento inmejorable tras conseguir victorias clave en la Champions League a mitad de semana, con plenitud en el plantel y con la promesa de un duelo electrizante.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Liverpool?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: domingo 9 de noviembre
- Horario: 11:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
- Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, NBC
NBC Sports, fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN, Movistar
DAZN, Movistar+
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Dortmund
4-1 V
UEFA Champions League
Bournemouth
3-1 V
Premier League
Swansea
3-1 V
EFL Cup
Aston Villa
0-1 D
Premier League
Villarreal
2-0 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Real Madrid
1-0 V
UEFA Champions League
Aston Villa
2-0 V
Premier League
Crystal Palace
0-3 D
EFL Cup
Brentford
2-3 D
Premier League
Eintracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Manchester City
El equipo de Pep Guardiola llega en plena forma. A mitad de semana, dieron un golpe de autoridad al golear 4-1 al Borussia Dortmund en la Champions League. En la Premier League, vienen de ganar 3-1 al Bournemouth y se mantienen segundos en la tabla con 19 puntos, buscando cazar al líder Arsenal.
Últimas noticias del Liverpool
Los Reds de Arne Slot parecen haber superado su crisis doméstica. A la importante victoria 2-0 sobre Aston Villa en liga, le siguió un triunfo histórico 1-0 sobre el Real Madrid en Champions League. Ubicados en el tercer puesto con 18 puntos, una victoria en el Etihad los pondría por delante de su rival directo.
Posibles alineaciones
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Nathan O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes
- Centrocampistas: Nicolas Gonzalez, Tijjani Reijnders, Phil Foden
- Delanteros: Jeremy Doku, Erling Haaland, Savinho.
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
- Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister
- Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.
Pronóstico SI
Es el partido más atractivo de la jornada. Dos de los mejores equipos de Europa, ambos en racha y con un poder ofensivo temible. El City tiene la ventaja de la localía, pero el Liverpool llega con el envión anímico de haber derrotado al Real Madrid. Se espera un duelo táctico con muchos goles.
Manchester City 2-2 Liverpool
