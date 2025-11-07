Sports Illustrated Fútbol

Manchester City vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Citizens' y los 'Reds' chocan en el Etihad en un duelo directo por el segundo puesto de la Premier League
Carlos García|
Manchester City FC v Liverpool FC - Premier League
Manchester City FC v Liverpool FC - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

La Jornada 11 de la Premier League nos trae el partido más esperado del fin de semana. El Manchester City, que marcha segundo en la tabla, recibe en el Etihad Stadium al Liverpool, tercero y solo un punto por detrás.

Ambos equipos llegan en un momento inmejorable tras conseguir victorias clave en la Champions League a mitad de semana, con plenitud en el plantel y con la promesa de un duelo electrizante.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Liverpool?

  • Ciudad: Mánchester, Inglaterra
  • Fecha: domingo 9 de noviembre
  • Horario: 11:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
  • Estadio: Etihad Stadium
Erling Haaland, Nico O'Reilly anjd Tijjani Reijnders
Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, NBC

NBC Sports, fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN, Movistar

DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Dortmund

4-1 V

UEFA Champions League

Bournemouth

3-1 V

Premier League

Swansea

3-1 V

EFL Cup

Aston Villa

0-1 D

Premier League

Villarreal

2-0 V

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Real Madrid

1-0 V

UEFA Champions League

Aston Villa

2-0 V

Premier League

Crystal Palace

0-3 D

EFL Cup

Brentford

2-3 D

Premier League

Eintracht Frankfurt

5-1 V

UEFA Champions League

Alexis Mac Allister, Hugo Ekitike
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega en plena forma. A mitad de semana, dieron un golpe de autoridad al golear 4-1 al Borussia Dortmund en la Champions League. En la Premier League, vienen de ganar 3-1 al Bournemouth y se mantienen segundos en la tabla con 19 puntos, buscando cazar al líder Arsenal.

Últimas noticias del Liverpool

Los Reds de Arne Slot parecen haber superado su crisis doméstica. A la importante victoria 2-0 sobre Aston Villa en liga, le siguió un triunfo histórico 1-0 sobre el Real Madrid en Champions League. Ubicados en el tercer puesto con 18 puntos, una victoria en el Etihad los pondría por delante de su rival directo.

Mohamed Salah
Manchester City FC v Liverpool FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Nathan O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes
  • Centrocampistas: Nicolas Gonzalez, Tijjani Reijnders, Phil Foden
  • Delanteros: Jeremy Doku, Erling Haaland, Savinho.

Liverpool

  • Portero: Giorgi Mamardashvili
  • Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
  • Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister
  • Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.

Pronóstico SI

Es el partido más atractivo de la jornada. Dos de los mejores equipos de Europa, ambos en racha y con un poder ofensivo temible. El City tiene la ventaja de la localía, pero el Liverpool llega con el envión anímico de haber derrotado al Real Madrid. Se espera un duelo táctico con muchos goles.

Manchester City 2-2 Liverpool

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

