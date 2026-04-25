Manchester City vs Southampton: previa, predicciones y alineaciones

El sábado nos regala un partido con potencial de ser tema de conversación. El Manchester City y el Southampton viajan a Londres para enfrentarse por la semifinal de la FA Cup, que se disputará en Wembley. Los Saints quieren hacer historia y podrían lograrlo si se lo proponen ya que llegan con un invicto de 20 partidos contando todas las competiciones y, no solo eso, a esta instancia de la copa llegaron luego de eliminar al Arsenal, que era uno de los grandes favoritos.

Los dirigidos por Pep Guardiola, por su parte, llegan con el deseo de revancha después de que el título se les escapara en la final del año pasado contra el Crystal Palace. Además, atraviesan un gran momento en la temporada y vuelven a ilusionarse con cerrar el año con triplete.

Pronóstico SI Fútbol

El City llega como favorito por eficacia y jerarquía en ataque, y una racha ganadora que lo puso en la cima de la Premier. Del otro lado, los Saints es el equipo más temido del Championship y ya demostró que le juega de igual a igual a los equipos grandes, situación que quedó demostrada en la eliminación de los Gunners. Se espera un partido con situaciones en ambas áreas, donde el pronóstico apunta a un duelo con más de 2.5 goles y con el conjunto de Guardiola imponiendo su jerarquía.

Manchester City 3-2 Southampton

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Arsenal?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Wembley

: Wembley Fecha : domingo 25 de abril

: domingo 25 de abril Hora : 12:15 EE.UU (Este), 10:15 MEX, 18:15 ESP

: 12:15 EE.UU (Este), 10:15 MEX, 18:15 ESP Árbitro: Craig Pawson

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Southampton (últimos cinco partidos)

Manchester City : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Southampton: 1

Último partido entre ambos: 10/5/2025 - Southampton 0-0 Arsenal - Fecha 36, Premier League

Últimos 5 partidos

Manchester City Southampton Burnley 0-1 Manchester City 22/4/2026 Southampton 2-2 Bristol City 21/4/2026 Manchester City 2-1 Arsenal 19/4/2026 Swansea 1-2 Southampton 18/4/2026 Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/2026 Southampton 3-0 Blackburn Rovers 14/4/2026 Liverpool 0-4 Manchester City 4/4/2026 Southampton 2-1 Derby County 11/4/2026 Arsenal 0-2 Manchester City 22/3/2026 Wrexham 1-5 Southampton 7/4/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Southampton por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Manchester City

Pep Guardiola, Manchester City | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El equipo de Guardiola atraviesa su mejor tramo de la temporada. Al final, quedar afuera de la Champions League le dio buena suerte y, a partir de ahi, encadenó cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones, con victorias frente al Arsenal, al Chelsea y al Liverpool. Esa racha le permitió treparse a lo más alto de la Premier por primera vez en el año.

En el plano físico, la principal baja es la de Rodri. El mediocampista sufrió una molestia en el gemelo frente al Arsenal y no estará disponible para la semifinal. "Está mejor, pero es improbable que juegue. No queremos tomar ningún riesgo", expresó Guardiola. Tampoco estarán Rúben Dias ni Josko Gvardiol, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

El calendario obliga al entrenador a evaluar variantes. Varios futbolistas con menos minutos podrían tener su oportunidad en Wembley. "Los chicos que no juegan mucho no están tan contentos como deberían", reconoció el DT, que busca mantener a todos involucrados en este tramo.

Aun así, los Citizens mantienen su ambición intacta. Con la Carabao Cup ya en el bolsillo y la pelea por la Premier League abierta, la FA Cup aparece como otro objetivo mayúsculo. Guardiola sabe que está ante una oportunidad importante y no quiere dejarla pasar.

Probable alineación del Manchester City contra el Southampton (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Marc Guehi, John Stones, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri; Nico O'Reilly, Bernardo Silva; Phil Foden, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland

Últimas noticias del Southampton

Tonda Eckert, Southampton | Robin Jones/GettyImages

El Southampton está ilusionado. Bajo la conducción de Tonda Eckert, el equipo pasó de pelear en la parte baja del Championship a meterse en puestos de playoff y sostener una racha de 20 partidos sin perder en todas las competiciones. El entrenador fue claro respecto al desafío que tienen por delante. "Puedes detener a Erling Haaland solo como equipo", señaló, al tiempo que remarcó la importancia de no desordenarse en defensa.

El plan para competir pasa por resistir y aprovechar las oportunidades. "Habrá momentos en los que tengamos que sufrir y aceptar que no tocaremos la pelota por un tiempo", explicó Eckert. El técnico también confía en poder lastimar cuando se presenten las chances. "Necesitamos ser valientes y aprovechar las transiciones, porque no serán muchas", afirmó, convencido de que su equipo puede volver a dar el golpe como ya lo hizo frente a los Gunners

El equipo del Championship se ilusiona con dar otro golpe en una edición que ya lo tiene como una de las grandes sorpresas.

Posible alineación del Southampton contra el Manchester City (4-2-3-1): Daniel Peretz; Taylor Harwood-Bellis, Jack Stephens, James Bree, Ryan Manning; Shea Charles, Flynn Downes; Finn Azaz, Caspar Jander, Ryan Manning; Cyle Larin, Cameron Archer