Manchester United vs Leeds: previa, predicciones y alineaciones

Con el gran objetivo de consolidarse entre los clasificados a la próxima Champions League, el Manchester United recibirá este lunes 13 de abril al Leeds en el encuentro que marcará el cierre de la 32° jornada de la Premier League.

Los dirigidos por Michael Carrick se encuentra en el tercer lugar del certamen, igualados en 55 puntos con el Aston Villa, aunque con un partido menos jugado. Un triunfo en casa le permitiría quedar en soledad en el podio y sacarle una ventaja de 6 unidades al Liverpool, el último equipo consiguiendo hoy el pasaje al certamen continental más importante.

Leeds, por su parte, llega en el 15° puesto con 33 unidades, a solo tres de los puestos de descenso. Necesita llevarse algo de Old Trafford para encarar el tramo final de la temporada con cierto margen de error.

A continuación, toda la info para vivir este duelo con muchísimo en juego.

Pronóstico SI Fútbol

Manchester United parte como claro favorito, sobre todo por lo que viene mostrando en Old Trafford, donde ha sido muy sólido y con una gran capacidad de fuego ofensivo. Todo indica que buscará imponer condiciones desde el inicio, con presión alta y volumen de juego en campo rival.

Leeds llega con confianza luego de obtener el pasaje a las semifinales de la FA Cup y de sostener un invicto que ya alcanza los 4 partidos entre todas las competencias. Cuenta con argumentos para complicar, sobre todo si logra aprovechar los espacios y sostener su ritmo intenso. Sin embargo, las bajas y los antecedentes recientes en este estadio pesan demasiado, y frente a un rival que suele castigar cada error.

Pronóstico: Manchester United 3-1 Leeds

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Leeds?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : lunes 13 de abril

: lunes 13 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Paul Tierney

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United vs Leeds (últimos cinco partidos)

Manchester United : 2

: 2 Empate : 3

: 3 Leeds: 0

Último partido entre ambos: 04/01/26 - Leeds 1-1 Manchester United - Premier League Jornada 20

FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN UTD | DARREN STAPLES/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester United Leeds Bournemouth 2-2 Manchester United 20/03/26 West Ham 2 (2)-(4) 2 Leeds 05/04/26 Manchester United 3-1 Aston Villa 15/3/26 Leeds 0-0 Brentford 21/03/26 Newcastle 2-1 Manchester United 4/3/26 Crystal Palace 0-0 Leeds 15/03/26 Manchester United 2-1 Crystal Palace 1/3/26 Leeds 3-0 Norwich 08/03/26 Everton 0-1 Manchester United 23/2/26 Leeds 0-1 Sunderland 03/03/26

¿Cómo ver el Manchester United vs Leeds por Televisión y Streaming online?

País Canal TV y streaming Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW México FOX One, FOX+ España DAZN Spain

Últimas noticias del Manchester United

El United llega con algunas ausencias importantes en defensa. Harry Maguire está suspendido, mientras que Matthijs de Ligt sigue sin poder reaparecer por su lesión en la espalda y Patrick Dorgu continúa recuperándose de un problema muscular. La buena noticia pasa por Lisandro Martínez, que ya dejó atrás su molestia en el gemelo y apunta a ser titular, probablemente junto a Leny Yoro en el centro de la defensa.

En el resto del equipo no se esperan demasiadas sorpresas. Bruno Fernandes, Casemiro y Kobbie Mainoo tienen su lugar asegurado en el mediocampo, mientras que en ataque tanto Bryan Mbeumo como Benjamin Šeško están en condiciones de jugar tras salir antes de sus selecciones. Amad Diallo, en cambio, podría empezar desde el banco.

West Ham United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Últimas noticias del Leeds

El panorama en Leeds es algo más complicado, sobre todo por la cantidad de bajas confirmadas. Anton Stach, Joe Rodon y Daniel James no estarán disponibles por distintas lesiones, lo que limita bastante las opciones del entrenador Daniel Farke.

A eso se suman varias dudas que se resolverán a último momento. Noah Okafor, Jaka Bijol y Gabriel Gudmundsson llegan entre algodones y deberán ser evaluados antes del partido. Dentro de lo positivo, Ao Tanaka viene de destacar en la FA Cup y podría meterse en el once, mientras que nombres como Brenden Aaronson y Dominic Calvert-Lewin volverían a tener protagonismo.

Leeds United v Nottingham Forest - Premier League | Malcolm Bryce/GettyImages

Posible alineación de Leeds (3-4-1-2): Karl Darlow; Sebastiann Bornauw, Jaka Bijol, Pascar Struijk; Jayden Bogle, Ao Tanaka, Ilia Gruev, James Justin; Ethan Ampadu; Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin.

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