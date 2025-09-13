El barcelonismo tiene motivos para celebrar. Marc Bernal está de regreso. El centrocampista de Berga recibió el alta médica este viernes y fue incluido en la convocatoria del FC Barcelona para el partido de este fin de semana frente al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, justo 369 días después de su última aparición.

Durante las últimas semanas, el canterano ya había mostrado señales claras de integración en la dinámica del primer equipo, entrenando con normalidad y dejando buenas sensaciones. Finalmente, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick dio luz verde para que el jugador vuelva a formar parte de la plantilla en un momento donde las bajas en el mediocampo pesan: De Jong está descartado y la situación de Gavi sigue bajo evaluación.

😍 ¡382 días después de la lesión, 𝐌𝐚𝐫𝐜 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ha recibido el alta médica! pic.twitter.com/sC9Eq572fI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2025

La reaparición de Bernal es especial no solo por lo deportivo, sino también por el camino recorrido. Tras su paso por quirófano y un proceso de recuperación largo, el club optó por la prudencia, sin acelerar etapas. Ahora, con el visto bueno de los médicos, el futbolista vuelve a sentirse parte del grupo. Aunque es difícil que tenga minutos frente al Valencia, estar en la lista ya representa un premio a su constancia.

El vestuario y la afición también celebran la noticia. A pesar de haber jugado muy pocos partidos antes de su lesión, Bernal conquistó rápidamente al público culé con su entrega y calidad. En este año de ausencia, el mediocampista ha demostrado profesionalismo y cercanía, colaborando en todo momento con los servicios médicos del club y manteniendo la motivación alta pese a la frustración de no poder competir.

Rayo Vallecano v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

En un calendario exigente y con rivales de máximo nivel, el regreso de una de las joyas de La Masia supone un soplo de aire fresco. El Barça confía en que este sea el comienzo de una nueva etapa para Bernal, donde pueda recuperar la confianza, sumar minutos y consolidarse como una pieza importante en la élite.