Marc Casadó: la firmeza de un canterano que se gana su lugar en el Barça

En un verano convulso para el FC Barcelona, con la economía condicionando cada movimiento y las tentaciones del mercado acechando a los jóvenes talentos, Marc Casadó ha demostrado que su lealtad y paciencia valen tanto como su fútbol. El mediocentro de Sant Pere de Vilamajor, que en más de una ocasión estuvo en el radar de equipos de la Premier League y del propio Betis en LaLiga, ni siquiera se molestó en escuchar ofertas. Su respuesta fue clara y rotunda: “No”.

Casadó, que cumplirá 22 años este mes, entiende a la perfección lo que supone pelear por minutos en el primer equipo culé. Desde que Xavi lo incluyó en la gira de 2022, pese a no participar, asumió que su camino sería una carrera de fondo. La paciencia ha sido su mejor aliada, incluso cuando se ofrecía a ayudar en el filial para no perder ritmo. Ese carácter trabajador y humilde lo ha consolidado como un recurso fiable en la plantilla, más aún tras el respaldo público y privado de Hansi Flick.

El técnico alemán frenó su regreso tras la dura lesión sufrida en marzo frente al Atlético de Madrid, consciente de que lo necesitaba al cien por cien. Y no tardó en demostrarle su confianza: en la segunda jornada de Liga, con Frenkie de Jong ausente por motivos personales, fue Casadó quien recibió la titularidad ante el Levante. Una decisión que no solo resolvía una necesidad puntual, sino que enviaba un mensaje inequívoco: el canterano cuenta, y mucho, en los planes del nuevo Barça.

Marc Casadó | Quality Sport Images/GettyImages

Su renovación hasta 2030, ya acordada con el club, está pendiente únicamente de la firma definitiva con Gestifute, la agencia de Jorge Mendes, que ha tomado las riendas de su representación. Una muestra más de que el club lo ve como una pieza de presente y de futuro.

En un vestuario en constante transformación, Casadó se ha convertido en ese jugador que siempre está cuando se le necesita. Un futbolista que no busca escaparates, sino constancia, consciente de que vestir la camiseta azulgrana exige paciencia, sacrificio y carácter. Valores que, poco a poco, lo están convirtiendo en indispensable.