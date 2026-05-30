El FC Barcelona ya cerró a su primer refuerzo, Anthony Gordon, y buscará seguir moviéndose con solvencia antes de que el Mundial 2026 modifique los valores de los futbolistas. El próximo fichaje en hacerse realidad podría ser el de Bernardo Silva, otro impacto para LaLiga. Uno de los profesionales que está en el limbo es Jules Koundé, que podría irse del club en este mercado de fichajes.

Puertas adentro del Barça saben que el lateral por derecha francés no atraviesa su mejor momento en la Ciudad Condal y su agente ha deslizado más de una vez que podría explorar diferentes opciones para su representado, en búsqueda de un mejor negocio y la comodidad del futbolista.

El PSG ha asomado como uno de los interesados, mientras que el propio Chelsea podría ser otro posible destino. Vaya donde vaya, liberaría el lugar para que llegue Marc Cucurella, que vería con buenos ojos regresar al club que lo formó. Además, esto se daría luego de un Mundial 2026 que pareciera tener a España, donde el pelilargo lateral es titular. Según SPORT, el traspaso podría hacerse en 40 millones de euros.

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Harriet Lander - Chelsea FC/GettyImages

En la temporada 2025/26 jugó un total de 50 partidos entre todas las competencias que disputó el Chelsea, con un aporte de un gol y cuatro asistencias. Su equipo tuvo una Premier League para el olvido, quedándose afuera de las copas internacionales para la próxima campaña. El punto más alto fue en la FA Cup, donde llegaron hasta la final.

Ahora, Cucurella se sumará a la concentración de España pensando en el Mundial, aunque sin dudas tendrá un ojo en su situación respecto al mercado de fichajes. La selección española debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.