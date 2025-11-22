Marc Guéhi, el codiciado del mercado

El defensor central del Crystal Palace y la selección de Inglaterra, Marc Guéhi, es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de invierno, con pretendientes a lo largo y ancho del viejo continente.

Según GOAL, el Liverpool, el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern Múnich y el FC Barcelona son solamente algunos de los clubes que tienen al zaguero en su carpeta, demostrando a las claras que su futuro estará lejos del Palace y vistiendo la camiseta de un gigante europeo.

La clave en el mercado de invierno radica en que es la previa del Mundial 2026, ya que esa competencia suele revalorizar a los jugadores y Guéhi es una fija en el armado de la selección inglesa desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo de los Tres Leones. El sueño de ser campeones del mundo por segunda vez en su historia existe gracias a figuras como el defensor del equipo dirigido por Oliver Glasner.

Crystal Palace FC v AZ Alkmaar - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3 | Sebastian Frej/GettyImages

El defensor nació en Abidjan, Costa de Marfil, en el 2000 y sus inicios fueron en las inferiores del Chelsea, donde arribó a los siete años. En 2019 logró debutar en el primer equipo, en un compromiso de EFL Cup contra el Grimsby Town.

Antes de llegar al Crystal Palace estuvo cedido dos años en el Swansea. Su arribo al equipo azulgrana se dio en 2021 y firmó un contrato por cinco temporadas. Fue clave en la obtención de la FA Cup 2024/25 y la Community Shield 2025, los dos grandes títulos conseguidos por el equipo de Oliver Glasner.

Con la camiseta del Crystal Palace lleva 173 partidos jugados, con nueve goles anotados y siete asistencias brindadas a compañeros. En la selección absoluta inglesa acumula 26 partidos y un tanto marcado. En la última Eurocopa, salvo en cuartos de final por suspensión, fue titular y jugó todos los minutos posibles.