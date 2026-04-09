Marcelo sorprendió: ¿Quién es más difícil de enfrentar entre Messi y Cristiano Ronaldo?

Marcelo fue uno de los futbolistas más exitosos de la historia del Real Madrid, y sin dudas ha quedado en los libros dorados del fútbol por su gran cantidad de títulos y los equipos que integró. Por supuesto, como a todo futbolista, hubo rivales que lo complicaron, y este no dudó en elegir.

El ex lateral visitó el canal de YouTube de Romario y fue consultado por Leo Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes enfrentó, y su respuesta fue contundente, escogiendo al rosarino por sobre el portugués, que fue su compañero durante muchos años en la Casa Blanca. La decisión tiene lógica por la gran cantidad de enfrentamientos que tuvieron el 10 del FC Barcelona y el lateral brasileño en una época inolvidable del Clásico.

"Messi ¡Qué formidable era Messi! Todavía lo busco, es realmente formidable, es muy duro. Entiende muy bien todas las posiciones en el campo; sabe que cuando un jugador le pasa el balón desde atrás, ya sabe dónde tiene que meterlo, dónde tiene que enviarlo hacia afuera, etc. Me pareció realmente formidable", señaló.

Romario: "You faced both Cristiano and Messi, who was the tougher?



Marcelo: "Messi, but man, Messi was...very extraordinary.."



🎥 @Romariotv_ofc pic.twitter.com/cXbkHdRq8f — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 8, 2026

Marcelo ostenta un palmarés brutal: con el Real Madrid ganó cinco UEFA Champions League, seis LaLiga y cuatro Mundiales de Clubes. En el acumulado jugó 546 partidos, con 38 goles anotados y 104 asistencias brindadas.

En el Fluminense ganó la Copa Libertadores del 2023, venciendo a Boca Juniors en la final disputada en el Maracaná para que el club de Rio de Janeiro levante por primera vez el preciado trofeo de campeón sudamericano.

Con la selección de Brasil llegó a disputar un total de 58 partidos, anotando seis goles y diciendo presente en dos Mundiales: 2010 y 2014. Ganó la Copa Confederaciones del 2013 y fue dos veces medallista olímpico: ganó el bronce en Beijing 2008 y la presea de plata en Londres 2012.

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