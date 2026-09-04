Marcos Llorente se retira de la selección de España

Marcos Llorente no volverá a vestir la camiseta de la selección española. El futbolista del Atlético de Madrid anunció su retiro internacional después de conquistar el Mundial con España, cerrando su recorrido con el combinado nacional después de alcanzar la máxima gloria futbolística.

La determinación sorprende especialmente porque Llorente todavía tiene edad para mantenerse durante mucho tiempo más en selección. El propio jugador reconoció esa circunstancia al explicar su decisión: “Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”.

🚨 BREAKING: Marcos Llorente retires from international football at 31 years old. 👋🏼🇪🇸



“I’ve decided to bring my time with the Spanish national team to an end despite I’m aware that I’m still young”.



“It’s a personal decision, one I’ve thought about very carefully and, above… pic.twitter.com/EBFinUGkww — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

Sin embargo, el madrileño considera que llegó el momento adecuado para dar un paso al costado. No se trata de una determinación impulsiva después del Mundial, sino de una postura analizada desde ante de la Copa de la Mundo. “Sé que muchos no lo entenderéis”, reconoció Llorente, antes de definirla como “una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”.

El título mundial tampoco cambió los planes del jugador del Atlético de Madrid. Marcos aseguró que había elegido abandonar España antes de conocer cuál sería el desenlace del torneo: “Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, explicó.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

Más allá de lo anterior, está claro que la partida de Marcos no podría haberse firmado bajo un escenario mucho más pletórico y memorable.

Especial importancia tuvieron para él las últimas semanas junto a sus cmpañeros. “Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días”, escribió. Llorente también destacó haber compartido ese periodo “con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto”.

El internacional español también aprovechó su mensaje para agradecer a quienes formaron parte de su recorrido. “Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años.”

De esta forma Marcos pone fin a su aventura internacional y ahora, se enfocará en buscar la gloria con el Atlético de Madrid. “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo”, sentenció.