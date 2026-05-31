El mercado de fichajes del FC Barcelona arrancó movido, con la llegada de Anthony Gordon a cambio de 70 millones de euros fijos más 10 millones en variables y los rumores del arribo de Julián Álvarez.

Uno de los futbolistas de la plantilla de Hansi Flick que tiene que definir su futuro es Marcus Rashford, quien llegó a principios de temporada cedido desde el Manchester United y no ha desentonado para nada. El Barça duda si ejercer la opción de compra de 30 millones, pero el futbolista tiene claro su deseo de continuar en la Ciudad Condal.

Según informó Mundo Deportivo, Rashford "está obsesionado" con ganar la UEFA Champions League con la camiseta Blaugrana, y es sabido que este trofeo es el objetivo principal del Barça en las últimas temporadas, negándose en todas ellas en instancias definitorias como cuartos de final y semifinales.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Además, este medio confirma que la llegada de Gordon no le cierra las puertas para nada a Rashford, ya que consideran que pueden convivir en la misma plantilla a pesar de ocupar puestos parecidos en campo. Esto aviva la ilusión del ex United, aunque el dinero del Barça no es infinito y todavía deben fichar un centro delantero de élite para reemplazar a Robert Lewandowski, cuyo contrato llegó a su fin y continuará su carrera en otra institución.

Con la camiseta del FC Barcelona, Rashford acumula 49 partidos jugados en la temporada, con un aporte de 14 goles e igual cantidad de asistencias para el equipo que se consagró campeón de LaLiga y la Supercopa de España.

Tanto Rashford como Anthony Gordon, recién llegado al FCB, jugarán el Mundial 2026 con Inglaterra. Debutarán en el Mundial el miércoles 17 de junio ante Croacia en Dallas, el martes 23 jugarán contra Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough y cerrarán la actividad del grupo L frente a Panamá el sábado 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.