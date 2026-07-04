¿Qué puede salir mal con un Mundial y el mercado de pases de verano al mismo tiempo? Al parecer, bastante. Entre tantos rumores y negociaciones, una de las declaraciones que ganó espacio en las últimas horas fue la de Marcus Rashford. El inglés confirmó que no tomará ninguna decisión sobre el club en el que jugará la próxima temporada hasta que termine la Copa del Mundo. Su prioridad, explicó, pasa por Inglaterra y por la posibilidad de conquistar el torneo.

La situación del delantero es incierta. El Barcelona decidió no ejecutar la opción de compra que tenía acordada con el Manchester United y el futbolista regresó, al menos de momento, a los Red Devils, donde tiene un contrato vigente hasta 2028.

Rashford explicó cuál fue el plan que propuso a los involucrados en la previa del Mundial. "Fui muy claro con todas las partes implicadas. Quería que cualquier movimiento se realizara antes del comienzo de la Copa del Mundo. Si no era así, prefería que se esperara hasta su finalización. Quiero estar completamente centrado en este momento", expresó.

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

El atacante insistió en la misma idea al hablar sobre su presente. "Vivo el momento. Quería que estuviera resuelto antes. Si no lo estaba, no me ocuparía de ello hasta después. Estamos luchando por algo muy especial", dijo.

El Barça tenía la posibilidad de quedarse con el futbolista mediante una opción de compra valorada en 30 millones de euros, vigente hasta el 15 de junio. Finalmente optó por otro camino con la incorporación de Anthony Gordon, futbolista que ocupa una posición similar y que también comparte vestuario con Rashford en los Tres Leones.

🚨 Marcus Rashford on his future: “I was very clear…. I wanted any move done before the World Cup. If it’s not, I wanted it to wait until after. I want to be fully present in the moment”.



“We’re fighting for something special.” pic.twitter.com/38TP8wsQf9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Durante su paso por los culés, el inglés firmó 14 goles y 14 asistencias. Pareciera ser que eso no bastó y, una vez concluya el Mundial, llegará el momento de definir el siguiente paso de su carrera. De acuerdo con algunos medios ingleses, el Tottenham aparece entre los clubes interesados en incorporarlo.

Rashford sobre el Inglaterra vs México: "La altitud es un factor"

Antes del duelo de octavos de final contra México, Rashford también habló sobre lo que representa disputar un partido en el Estadio Azteca. "Queremos empaparnos de todo lo que rodea a este encuentro. El estadio es increíble y habrá aficionados apasionados de ambos lados. Ojalá sea un buen partido de fútbol y salgamos ganadores", comentó.

También se refirió a las condiciones propias de la Ciudad de México y restó importancia al factor de la altitud. "Si se nos presenta la oportunidad, sabemos que tenemos que poner a prueba al portero. La altitud es un factor, aunque no nos preocupa. Somos jugadores con experiencia. Tenemos que gestionar el partido y hacer lo necesario para ganar", cerró.