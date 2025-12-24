Marcus Rashford deja en claro sus intenciones respecto a su futuro en el Barcelona

Marcus Rashford habló sobre su futuro y dejó muy claro que quiere seguir en el FC Barcelona, aunque todavía no hay certezas sobre si el club catalán quiere pagar su cláusula de contrato que tiene con el Manchester United al final de la temporada.

El extremo inglés llegó al Barcelona cedido, con una opción a compra que ronda los 35 millones de euros, una cifra interesante por tratarse de un jugador desequilibrante, con buena pegada de media y larga distancia y con un compromiso con el trabajo que se nota en los entrenamientos.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Hansi Flick tiene todavía que reorganizarse financieramente y aún no hay indicios de que pueda pagar esa cifra.

🚨💙❤️ Marcus Rashford: “My future? I want to stay at Barça. This is my goal... But it's not the reason that makes me train hard and give my all”, told Sport.



“The goal is to win. Barcelona is a huge and wonderful club, built to win titles”. pic.twitter.com/woo5iNq9WQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2025

"¿Mi futuro? Quiero quedarme en el Barça...Pero no es lo que me impulsa a entrenar duro y darlo todo", explicó el atacante de 28 años de edad, según el periodista Fabrizio Romano. "El objetivo es ganar. El Barcelona es un club enorme y maravilloso, construido para ganar títulos".

El Barcelona ha tenido una epidemia de lesiones durante toda la temporada y el inglés se ha mantenido firme, siendo polivalente para ayudar en la posición que le ha pedido su DT.

Cuando Raphinha estuvo fuera, Rashford mostró lo mejor de su repertorio, convirtiendo goles, dando asistencia y siendo desequilibrante por la banda izquierda. Aunque en el Barça no cuenta con la titularidad asegurada, el delantero quiere mantenerse con la camiseta blaugrana.

En total, Rashford tiene 7 goles y 11 asistencias en 24 compromisos con su nuevo club. En el Manchester United ya no contaba con la confianza del entrenador Ruben Amorim, por lo que su intención es seguir en Barcelona, serle útil al club y coleccionar varios títulos.

El Barça, campeón de invierno en LaLiga, buscará mantener el ritmo en 2026 y para ello es muy importante el aporte de un jugador como Rashford.

MÁS NOTICIAS DEL BARCELONA: