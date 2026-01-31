El Futbol Club Barcelona sigue viento en popa en esta temporada 2025/26 de LaLiga y ya le gana tres goles por uno al Elche FC en esta Jornada 22 gracias a Lamine Yamal, Ferrán Torres y a un tanto de Marcus Rashford al minuto 72 del encuentro.

Robert Lewandowski envió un pase a Lamine por la banda, este recibió el pase sobre la línea y encaró a su marcador más cercano hasta llegar a línea de fondo, ahí sirvió la pelota raza con mucha potencia, pero Víctor Chust logró interceptar la pelota en una barrida in extremis dentro del área chica.

Para su mala fortuna, la pelota rebotó hacia el centro y ahi volvió a aparecer Rashford, quien de media vuelta impactó la pelota de pierna derecha con mucha potencia y así llegó a quinto gol en esta temporada, llegando así a 20 tantos y asistencias en lo que va de la campaña en todas las competencias en las que ha visto minutos de juego.

Con los goles que ha marcado hoy el equipo, son seis los jugadores blaugranas que han marcado 10 o más goles esta campaña: Ferrán Torres (16), Raphinha (13), Lamine Yamal (13), Robert Lewandowski (12), Fermín Torres (10) y Rashford (10).