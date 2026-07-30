¿Marcus Rashford se suma a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

El futuro de Marcus Rashford es, lisa y llanamente, incierto: su préstamo en el FC Barcelona expiró, el jugador ya se despidió y deberá reintegrarse a los entrenamientos del Manchester United en plena marea de rumores sobre su porvenir.

Según trascendió, Michael Carrick está dispuesto a tenerlo en cuenta y el inglés podría competir por ganarse un lugar en el once inicial de los Diablos Rojos en una temporada donde tendrán, además de la Premier League, la vuelta a la UEFA Champions League.

El club mancuniano está interesado en venderlo, pero la lesión de Manuel Ugarte en el Mundial 2026 trastocó los planes: la idea de la institución inglesa era deshacerse de él para contratar un extremo con el dinero de su venta, algo que no podrá suceder. En ese marco, la vuelta de Rashford fue una excelente noticia.

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Fabrizio Romano, el periodista insignia de los mercados de fichajes, explicó la situación del atacante en su canal de YouTube: "En las últimas 24 horas han surgido muchos rumores en redes sociales sobre el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y campeón de Arabia Saudí, intentando fichar a Marcus Rashford, del Manchester United. Según mi información: Rashford no dejará el Manchester United este verano, ni siquiera ante ofertas provenientes de este tipo de países".

“Con todos mis respetos hacia estas filtraciones, y no soy yo quien lo dice, sino que es la realidad, Marcus Rashford solo abandonaría el Manchester United si un club europeo de primerísimo nivel llegara y pusiera una gran suma de dinero sobre la mesa, ya que es necesario llegar a un acuerdo con el propio club", agregó.

En su cesión en el FC Barcelona jugó 49 partidos, con 14 goles e igual cantidad de asistencias para el equipo que ganó LaLiga y la Supercopa de España. En el Mundial 2026 sumó minutos en seis de los ocho partidos de la selección de Inglaterra, con un tanto ante Croacia y una asistencia frente a Francia.