Más detalles sobre el contrato de Frenkie de Jong con el Barcelona: la nueva cláusula de rescisión y cuánto cobrará

El FC Barcelona ha completado la renovación de Frenkie de Jong, quien de no romper con dicho pacto seguirá vestido de azulgrana por al menos una década.

Efectivamente, el centrocampista neerlandés se ha consolidado como uno de los referentes del equipo que entrena Hansi Flick, tanto que es uno de los capitanes y tendrá la oportunidad de convertirse en una verdadera leyenda dentro de una de las entidades de mayor peso mediático del planeta, ya que su nuevo contrato finalizará en un lejano 2029.

Según informó la Cadena SER, la cláusula de rescisión de de Jong aumentará de 400 a 500 millones de euros, mientras que su salario se ajustará considerablemente a la actual situación económica del club, dado que percibirá entre 9 y 10 millones anuales; cifra muy inferior a los cerca de 19 millones que estipulaba su anterior acuerdo, cuyo vencimiento estaba previsto para 2026.

El internacional por La Oranje aterrizó en el Camp Nou en el verano de 2019 procedente del Ajax, en una operación valorada en 75 millones de euros más 11 en variables. Su fichaje generó enormes expectativas, dado que resultó etiquetado como uno de los mejores talentos del fútbol europeo tras brillar en aquella recordada Champions League 2018/2019, donde la escuadra de Amsterdam eliminaba al Real Madrid con un antológico partido de vuelta de octavos de final en el Santiago Bernabéu, y terminaba alcanzando las semis del torneo.

Desde entonces, Frenkie ha tenido que convivir con la presión de su elevado coste y los cambios institucionales y deportivos del Barça. De hecho, la pandemia y la crisis económica de los blaugranas transformaron su contrato en un lastre financiero, aunque el propio holandés siempre mostró compromiso y deseo de triunfar en Cataluña, resistiendo a ofertas de clubes poderosos y del calibre del Manchester United y fuertes rumores de salida.

Ya con el paso de los años, de Jong se ha erigido en pieza clave en la sala de máquinas del Barcelona, siendo fundamental en la conquista de dos títulos ligueros en los últimos tres años. Asimismo y bajo la dirección táctica de Flick, el papel del neerlandés ha sido determinante para mantener el equilibrio y la fluidez del juego de los culés.

En el actual curso FDJ continúa rindiendo a un nivel sobresaliente, demostrando que, junto a Pedri, es el termómetro de una oncena blaugrana que aspira a pelear por todos los títulos, incluida la ansiada y necesitada Champions.